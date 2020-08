Entwicklung der Pandemie : Sieben neue Corona-Fälle in Xanten

Xanten Innerhalb weniger Tage sind in der Stadt Xanten so viele Infektionen nachgewiesen worden wie seit vielen Wochen nicht mehr. Der Kreis Wesel ermittelt nun die Kontaktpersonen.

In Xanten sind übers Wochenende weitere sieben Corona-Fälle hinzugekommen. Das teilte der Kreis Wesel am Montag mit. Damit sind aktuell 14 Menschen in Xanten in Quarantäne, weil sie in den vergangenen Tagen positiv auf das Virus getestet worden sind. In Xanten sind damit innerhalb kurzer Zeit so viele Fälle dazugekommen wie zuletzt im April und Mai.