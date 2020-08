Handball-Testspiel in Xanten : Handballern des TuS Xanten fehlt noch das Feintuning

Handball-Testspiel in Xanten

Xanten Der Landesligist lässt die nötige Abstimmung vermissen. Coach Kessel ist hinterher entsprechend verärgert. Konsequenzen sollen im Training folgen.

(put) Rund 60 Würfe brachten die Landesliga-Handballer des TuS Xanten im ersten Testspiel aufs Tor der Gäste von BW Dingden, lediglich 17 Treffer standen am Ende zu Buche. „Keiner der Jungs hatte Normalform. Abstimmung und Feintuning passten nicht“, resümierte Michael Kessel, der neue Coach des Aufsteigers. Die Hausherren unterlagen dem Bezirksligisten folgerichtig mit 17:21 (12:13). Kessel will aus dem Auftritt seine persönlichen Lehren ziehen und das Training verändern. „Ich habe gedacht, dass die Mannschaft schon weiter wäre.“ Die Xantener hatten vor der Begegnung noch rund zwei Stunden lang trainiert, was Kessel aber nicht als Entschuldigung gelten ließ.