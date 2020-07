Bundesweite Untersuchung : Xantens Krankenhaus landet in Klinik-Vergleich auf dem dritten Platz

Dr. Olaf Nosseir (Ärztlicher Direktor, l.) und Michael Derksen (Geschäftsführer) zeigen die Auszeichnung. Foto: St. Josef Hospital

Xanten In einer bundesweiten Untersuchung von Krankenhäusern ist das Xantener Sankt Josef Hospital in seiner Größenordnung auf einem der vorderen Plätze gelandet. Geschäftsführer Michael Derksen verspricht: „Wir werden auch in Zukunft dieses hohe Niveau halten.“

Das Sankt-Josef-Hospital in Xanten ist erneut als eines von „Deutschlands besten Krankenhäusern“ ausgezeichnet worden. In einer bundesweiten Untersuchung landete es in der Gruppe der Kliniken mit 150 bis 300 Betten auf dem dritten Platz. In dieser Größenordnung wurden in allen 16 Bundesländern 90 Kliniken ausgezeichnet, in allen acht Kategorien waren es bundesweit 551 Krankenhäuser. Fast 2300 Häuser in ganz Deutschland wurden analysiert.

„Wir stellen mit diesem sensationellen Ergebnis einmal mehr unter Beweis, dass auch in kleineren Kliniken ein überdurchschnittlich hohes Qualitätsniveau erreicht werden kann“, sagte Xantens Krankenhaus-Geschäftsführer Michael Derksen laut einer Mitteilung. Er lobte die „extrem hohe fachliche Expertise“ in der Ärzteschaft, die „persönliche und fachliche Bildung unserer Mitarbeiter“ und die „familiäre Atmosphäre unseres Hauses“. Das Ergebnis der Untersuchung sei keine Momentaufnahme. Seit vielen Jahren nehme das Krankenhaus in Qualitätsstudien stets einen Spitzenplatz ein. „Wir werden auch in Zukunft dieses hohe Niveau halten.“

Die Untersuchung wurde vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) in Hamburg vorgenommen. Auftraggeber war das FAZ-Institut. Die Rangliste soll Patienten bei der Auswahl eines Krankenhauses eine Orientierung geben. Für die Bewertung der Kliniken seien die aktuellen Qualitätsberichte der Kliniken und die Einträge auf Bewertungsportalen im Internet ausgewertet worden, erklärten IMWF und FAZ-Institut. Dadurch seien auch die Meinungen von Patienten in die Untersuchung eingeflossen. Die Rangliste war schon in den vergangenen Jahren veröffentlicht worden. 2019 landete das Sankt Josef Hospital in seiner Größenklasse auf dem 34. und 2018 auf dem 22. Platz.

Für die Rangliste sei in jeder Größenklasse das beste Krankenhaus mit dem Wert 100 bewertet worden, erklärten IMWF und FAZ-Institut weiter. Das Xantener Sankt Josef Hospital erreichte nach eigenen Angaben 94,1 von 100 möglichen Punkten.

