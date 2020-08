Zugstrecke zwischen Xanten und Duisburg : CDU will sich für eine bessere RB 31 einsetzen

Ortstermin am Bahnhof in Xanten: Vertreter der CDU im Gespräch mit Fahrgästen der Nordwestbahn. Foto: CDU Xanten

Xanten Immer wieder beklagen sich Fahrgäste der RB31 über Verspätungen und Zugausfälle auf der Strecke. Die CDU will Betroffene zu einem Gespräch mit dem VRR und der Nordwestbahn einladen, um über Verbesserungen zu sprechen.

Die CDU hat angekündigt, dass sie sich für Verbesserungen auf der Strecke der Regionalbahn (RB) 31 einsetzen wird. Die Partei will dafür ihren Einfluss in der Verbandsversammlung des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) nutzen, wo es eine schwarz-grüne Mehrheit gibt. Die Verbandsversammlung ist das Entscheidungsgremium im VRR. Vorsitzender ist Guido Görtz (CDU). Die CDU-Fraktion in der Versammlung wird von Frank Heidenreich geführt.

Mittelfristig solle über die Netzbelegung und das Vorhalten von Ersatzfahrzeugen nachgedacht werden, fordert die CDU. Längerfristig müsse die Infrastruktur modernisiert werden. Dabei müsse auch über Züge mit alternativen Antrieben nachgedacht werden. Görtz und Heidenreich stellten eine Beteiligung des VRR an den Planungskosten in Aussicht. Der VRR hatte in der Vergangenheit angekündigt, dass von 2025 an elektrische Regionalbahnen auf der Strecke fahren sollen.