Leiterin des Caritasverbands Moers/Xanten : „Gesellschaft muss Obdachlosigkeit aushalten“

Die Habseligkeiten eines Obdachlosen liegen auf der Straße (Symbolbild). Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Moers Über das Landesprojekt „Endlich ein Zuhause“ bietet der Caritasverband am linken Niederrhein aufsuchende Beratung und Hilfe für Menschen in existenzieller Not an. Ende des Jahres könnte die Finanzierung auslaufen.