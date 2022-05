Fragen und Antworten : Was Sie zur Landtagswahl im Kreis Wesel wissen müssen

Kreis Wesel Am 15. Mai findet in NRW die Landtagswahl statt. Welche Kandidaten im Kreis Wesel antreten, welche Wahlkreise es gibt, wie die Chancen stehen und wie 2017 die Ergebnisse waren.

Für die Menschen in Nordrhein-Westfalen beginnt 2022 wie ein Murmeltierjahr. Es ist schon wieder Wahlkampf . Acht Monate nach der Bundestagswahl wird am Sonntag, 15. Mai, ein neuer Landtag gewählt. Doch was bedeutet das für den Kreis Wesel ? Ist in Düsseldorf ein ähnlicher Bedeutungsgewinn für den Kreis zu erwarten wie in Berlin, wo sich nun sieben Abgeordnete für die Region zuständig fühlen dürfen? Ein erster Ausblick.

Was wird bei der NRW-Landtagswahl 2022 überhaupt gewählt?

Welche Wahlkreise gibt es im Kreis Wesel?

Wer vertritt den Kreis Wesel bislang im NRW-Landtag in Düsseldorf?

Welche Kandidaten treten bei der NRW-Landtagswahl 2022 im Wahlkreis 59 – Wesel III an?

Wer hat die besten Chancen, für Wesel in den Landtag zu kommen?

Gemessen am Landestrend dürften die CDU-Politikerin Quik und die Sozialdemokratin Löwenstein die besten Aussichten haben, den Wahlkreis direkt zu gewinnen. Quik möchte ihren Wahlkreis verteidigen, Löwenstein möchte ihn für die SPD zurückerobern. Nachdem das zur SPD neigende Voerde aber nicht mehr zum Wahlkreis gehört, dürfte das nicht einfacher geworden sein. Die CDU hat Charlotte Quik auf Platz 20 der Landesliste gewählt, Kerstin Löwenstein ist bei der SPD auf Platz 90 gelandet. Die Liste zieht dann, wenn einer Partei nach Zweitstimmen mehr Plätze im Landtag zustehen als sie Wahlkreise gewonnen hat. Eine große Rolle haben die Landeslisten bei den letzten Wahlen nicht gespielt. Wollen sie in den Landtag, müssen die beiden Hamminkelnerinnen den Wahlkreis gewinnen. Die Grüne Elke Langenbrink und die liberale Nadine Kleinsteinberg haben ebenfalls wenig Chancen, über die Landesliste einzuziehen.

Wie war das Ergebnis bei der NRW-Landtagswahl 2017?

Die CDU in Wesel berauschte sich 2017 an einem wahren Feiertag. Mit der damals 34-jährigen Kandidatin Charlotte Quik aus Hamminkeln-Brünen an der Spitze schlossen die Christdemokraten mit 33,1 Prozent der Zweitstimmen in einem tendenziell eher roten Wahlkreis fast wieder auf. Die SPD kam auf 34 Prozent. Für die Partei punkten konnte Quik besonders in ländlichen Gemeinden. Selbst im traditionell roten Wesel lag sie mit Norbert Meesters (SPD) nahezu gleichauf. Am Ende wurde der Amtsinhaber im Wahlkreis abgewählt. Mit 39,4 zu 36,9 Prozent schlug Quik Meesters klar. 32.058 Wähler gaben ihr ihre Erststimme, Meesters holte 30.029. Der Landestrend half zweifellos mit.