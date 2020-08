Wohnungsgesellschaft Grafschaft Moers : Wohnhäuser sollen modernisiert werden

Das Haus an der Johannes-Janßen-Straße 33 in Xanten wird als erstes renoviert. Es steht bereits leer. Foto: Randolf Vastmans

Xanten Mit den Arbeiten will die Grafschaft Moers an einem von zwei Gebäuden in Xanten noch 2020 beginnen. Das Wohnhaus Johannes-Janßen-Straße 33, das bereits leersteht, ist als erstes an der Reihe, dann folgt die Hausnummer 35.

Die Wohnungsgesellschaft Grafschaft Moers will zwei größere Mehrfamilienhäuser in Xanten umfassend modernisieren. Es geht um Gebäude mit insgesamt 24 Wohnungen an der Johannes-Janßen-Straße. An den Häusern gebe es „einiges zu tun“, sie sollten vor allem energetisch saniert werden, erklärte Geschäftsführer Gerd Hübsch auf Anfrage unserer Redaktion. Um mit den Bauarbeiten in der Johannes-Janßen-Straße beginnen zu können, seien Wohnungen, die in den beiden Häusern frei geworden seien, nicht mehr vermietet worden. Eines der beiden Gebäude stehe mittlerweile leer. Dort sollten die Arbeiten in diesem Jahr beginnen. Das andere Gebäude sei teilweise noch bewohnt. Den wenigen verbliebenen Mietern seien Alternativen im Bestand der Wohnungsgesellschaft angeboten worden. Sie könnten auch in das andere Haus wechseln, wenn es modernisiert worden sei. Mit den Mietern werde eine Lösung im „gegenseitigem Einvernehmen“ gesucht.

Um einen sozialen Wohnungsbau handelt es sich bei den beiden Mehrfamilienhäusern nicht, wie Hübsch auf Nachfrage erklärte. Als kommunale Wohnungsgesellschaft verlange die Grafschaft Moers aber grundsätzlich keine hohen Mieten. „Wohnungen, die wir vermieten, sind in der Regel bezahlbar.“ Die Gesellschaft orientiere sich am örtlichen Mietspiegel. Im Durchschnitt nehme die Grafschaft Moers eine Miete von rund fünf Euro pro Quadratmeter. Gesellschafter des Unternehmens sind mehrere Kommunen. Dazu gehört auch Xanten. Jahr 2018 hielt die Stadt 2,74 Prozent der Anteile, wie aus dem aktuellen Beteiligungsbericht der Stadt hervorgeht. Die Grafschaft Moers hat nach eigenen Angaben am linken Niederrhein rund 2200 Wohnungen.