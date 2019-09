Reaktion auf Kritik vom Rat : Ärzteverband verteidigt Aus für die Notdienstpraxis

Rheinberg/Xanten Michael Weyer, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) im Kreis Wesel, reagiert auf die Kritik aus dem Rat.

Der Vorsitzende der Kreisstelle Wesel der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein, Michael Weyer, hat auf den in der Ratssondersitzung geäußerten Unmut über die beabsichtigte Schließung des ärztlichen Notdienstes im DRK-Zentrum am Melkweg reagiert und die Angliederung des Angebotes ans Krankenhaus Bethanien in Moers verteidigt.

Dass die Patienten größere Strecken bis zum nächsten Arzt zurücklegen müssten, sei bekannt „und in hohem Maße bedauerlich“, räumt Weyer ein. Er stimmt den politisch Verantwortlichen in Rheinberg daher zu, wenn sie bedauern, dass sich „gefühlt“ die wohnortnahe Versorgung verschlechtere und es Menschen ohne Fahrmöglichkeit schwer hätten, die Notdienstpraxis aufzusuchen. Aber: „Betrachtet man nicht nur den kürzeren Weg zur bisherigen Praxis in Rheinberg sondern stattdessen die künftig verbesserte Versorgung in der Notfallpraxis in Moers, so verbessert sich der Notdienst deutlich.“ Verbessert werde auch die Situation für Bettlägerige und Patienten, die auf ärztliche Hausbesuche angewiesen seien. In der Notfallpraxis stehe an sieben Tagen rund um die Uhr ein Fahrdienst bereit. Für Xanten habe sich der Kreisstellenvorstand entschlossen, sich dafür einsetzen, zunächst alles beim Alten zu belassen.