Brief an Arbeitgeber : Eltern kämpfen um Kinderarzt in Xanten

Klemens Lammert, Kinderarzt in Xanten (Archiv). Foto: mvz wesel

Xanten Mitte des Jahres scheidet Klemens Lammert verlässt die Kinderarztpraxis in Xanten. Eltern wollen das verhindern. Deshalb haben sie einen offenen Brief an den Arbeitgeber des Mediziners geschrieben.

Zahlreiche Eltern setzen sich weiter dafür ein, dass Klemens Lammert als Kinderarzt in Xanten bleibt. Mit einem offenen Brief haben sie sich an dessen Arbeitgeber gewandt, das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) des Marien-Hospitals Wesel. „Mit Bestürzung“ hätten sie erfahren, dass Lammert Mitte des Jahres aus der Kinderarztpraxis ausscheiden werde. Diese Entscheidung könnten sie nicht verstehen. Sie seien froh darüber, dass sie einen „kompetenten, freundlichen und einfühlsamen Arzt“ vor Ort hätten. „Wir bitten Sie daher inständig, nochmals das Gespräch mit Herrn Lammert zu suchen und einen Weg zu finden, dass uns der Arzt erhalten bleibt, dem wir in den letzten drei Jahren unser Vertrauen geschenkt haben und den wir nicht mehr vermissen möchten.“ Der Redaktion liegt der Text des Schreibens vor. Die Eltern hatten sich über Facebook zusammengeschlossen, nachdem das Ausscheiden von Lammert bekannt geworden war.

Das Marien-Hosptal Wesel hatte Ende Februar auf Anfrage der Redaktion mitgeteilt, dass Lammert zum 30. Juni 2020 aus der Kinderarztpraxis in Xanten ausscheiden wird. Er habe die Geschäftsführung um eine Auflösung seines Vertrages gebeten, erklärte ein Sprecher. Nähere Angaben zu den Gründen machte er nicht. Auch der Mediziner äußerte sich auf Anfrage der Redaktion nicht. Das MVZ des Marien Hospitals Wesel hatte die Kinderarztpraxis 2011 übernommen. Seit 2017 wird sie von Lammert geleitet. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Die Kinderarztpraxis zog 2018 von der Hagenbuschstraße zur Poststraße. Das MVZ sucht nach eigenen Angaben bereits einen Nachfolger für Lammert und führt auch erste Gespräche mit Bewerbern.