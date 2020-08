Workshop im Atelier am Mühlenweg in Alpen : Einen schönen Einkaufskorb selbst flechten

ALPEN Die Künstlergemeinschaft Alpen hat am Sonntag einen Workshop mit der Sonsbecker Korbflechtmeisterin Margret Schiffer angeboten. Die Teilnehmerinnen waren mit Begeisterung bei der Sache.

Das Wetter spielte mit und sorgte für kreative Stunden am ehemaligen Wasserwerk. „Wir haben in der Vergangenheit ähnliche Flechtkurse angeboten. Dabei ging es um Weidenobjekte für den Garten“, so Heike Scharz. Die Herstellung eines Korbes ist daher ein Premierenobjekt. Bis zum Nachmittag machten sich die Teilnehmerinnen ans Werk. Auch wenn das Flechten mit ungeschälten Weiden leicht aussieht und vermutlich schnell von der Hand gehen könnte – die Korbflechtmeisterin muss ihre Workshop-Gruppen immer wieder erden, so ihre langjährige Erfahrung. „Einen Korb zu flechten ist schon eine Herausforderung und nicht mal eben so gemacht. Geduld ist angesagt und fachlich Unterstützung. Manchmal sind die Erwartungen schon sehr hoch“, meint die Korbflechtmeisterin. Learning by doing, so das Motto der kreativen Stunden. „Das fängt schon beim Korbboden und reicht bis zum Griff“, so Margret Schiffer. Sie gibt Anleitungen, verrät die Kniffe, wie sich die langen Route in verschiedenen Längen, beispielsweise im bewährten Kreuzmuster, flechten lässt.