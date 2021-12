Benefizkonzert in Xanten : Internationale Klassikstars spielen für guten Zweck

Benefizkonzert in Xanten

Xanten Sonst treten sie in den Großstädten dieser Welt auf. Aber für ein Benefizkonzert kommen der Konzertorganist Hansjörg Albrecht und der Trompeter Sergei Nakariakov nach Xanten. Sie werden zum ersten Mal zusammenspielen.

Xanten erlebt am Samstag, 11. Dezember, eine Premiere: Der Konzertorganist Hansjörg Albrecht und der Trompeter Sergei Nakariakov spielen zum ersten Mal zusammen – und zwar im St. Viktor Dom. Mit dem Benefizkonzert wollen die beiden Musiker das Orgelprojekt unterstützen. Der Erlös soll dabei helfen, dass der Xantener Dom bald wieder eine Schwalbennestorgel bekommt. Damit ein möglichst hoher Betrag zusammenkommt, übernimmt die Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein die Honorare der beiden Musiker. Sie werden Werke von Johann Sebastian Bach , Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Händel und Uri Brener spielen. Der Abend soll aber nicht nur musikalisch ein Erlebnis werden: Der Dom wird innen mit Kerzen beleuchtet, ähnlich wie beim Lichterdom.

Hansjörg Albrecht ist Künstlerischer Leiter des Münchener Bach-Chores und des Bach-Orchesters. Er arbeitet außerdem mit dem Opernhaus San Carlo Neapel , dem Kammerorchester Moskau und der Staatskapelle Weimar zusammen, konzertiert außerdem in London, Paris , Wien , Berlin, Prag, Rom, Moskau, Tokio und New York. Sergei Nakariakov wird der „Paganini der Trompete“ und der „Caruso der Trompete“ genannt. Der israelisch-russische Trompeter arbeitet mit weltweit renommiertesten Orchester, Dirigenten und Musikern zusammen.

Eine Karte kostet 25 Euro. Sie kann unter Tel. 02802 808734 oder per E-Mail an kirchenmusik.dom.xanten@gmail.com bestellt werden. Eine Ermäßigung gibt es nicht. An der Abendkasse werden nur vorbestellte Karten ausgegeben und bezahlt. Einlass ist ab 18.15 Uhr. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Für den Zutritt zum Dom gilt die 2G-Regel: Besucher müssen genesen oder geimpft sein. Im Dom ist das Tragen einer Maske erforderlich. wer