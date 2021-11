Klassik in Geldern : Goldberg-Variationen in Geldern

Die Beleuchtungsanlage in der Pfarrkiche St. Maria Magdalena lässt jede Variation in einem anderen Licht erscheinen. Foto: Martin van der Pütten

Geldern Kantor Dieter Lorenz spielt das Meisterwerk von Johann Sebastian Bach am 3. Dezember auf der Orgel von St. Maria Magdalena. Der Kartenvorverkauf für das Konzert in der Kirche läuft.

Zu einem besonderen Konzert lädt der Förderkreis der Geistlichen Konzerte am Freitag, 3. Dezember, um 19 Uhr in die Pfarrkirche St. Maria Magdalena Geldern ein. Kantor Dieter Lorenz wird an diesem Abend die Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach auf der Orgel spielen.

Die genaue Entstehungszeit des Werkes ist unbekannt. Es wurde im Herbst 1741 in Nürnberg von Balthasar Schmid (1705–1749) gestochen und verlegt. Bachs Autograph existiert nicht mehr. Große Beachtung fand daher ein 1975 aufgefundenes, einwandfrei Bach zuzuschreibendes Handexemplar des Erstdruckes, das neben kleinen Korrekturen auch 14 Kanons in Bachs Handschrift enthält. Der Name Goldberg-Variationen (auch Goldberg’sche Variationen) etablierte sich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts. Er wurde nach einem anekdotischen Bericht in Johann Nikolaus Forkels Buch über Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke von 1802, gebildet. Laut Forkel ist Bachs Aria mit verschiedenen Veränderungen für den russischen Gesandten am Dresdner Hof, den mit der Familie Bach befreundeten Grafen Hermann Carl von Keyserlingk, verfasst worden. Der in dessen Diensten stehende Cembalist Johann Gottlieb Goldberg, ein hochbegabter Schüler Wilhelm Friedemann Bachs und Johann Sebastian Bachs, sollte dem Grafen daraus vorspielen.