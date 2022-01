Kunst, Kultur und Comedy in Xanten : Ein Terminkalender für Optimisten

Eine Auswahl an geplanten Veranstaltungen und Auftritten in diesem Jahr (Archivbilder): Siegfriedspektakel (l. oben), Markus Krebs (l. unten), Ingrid Kühne (r. oben) und Jürgen Becker (r. unten). Foto: Jürgen Moll/Olaf Ostermann/Norbert Prümen/Jürgen Laaser

Xanten In den vergangenen beiden Jahren mussten viele Veranstaltungen wegen Corona ausfallen. Sollte die Pandemie 2022 dagegen wieder Kunst, Kultur, Comedy und Musik zulassen, sind folgende Termine in Xanten geplant.

Januar

Mit „Hänsel und Gretel“ wurde der Komponist Engelbert Humperdinck berühmt. Vorher lebte er viele Jahre in Xanten. In der ländlichen Provinz ließ er sich von der Natur inspirieren: „Hier in Xanten habe ich ziemlich stillekes.“ Bis zum 16. Januar widmet sich eine Ausstellung im Siegfriedmuseum Humperdincks Xantener Jahren.

Xantens Fußgängerzone soll sich wieder in eine Kunstgalerie verwandeln: Vom 22. Januar bis zum 20. Februar ist die nächste Ausgabe von Art-Ort geplant. Künstlerinnen und Künstler stellen ihre Werke in den Schaufenstern und den Ladengeschäften aus.

Warum musste Betty Montana sterben? Darum geht es am 29. Januar beim Krimi-Dinner „St. Pauli, Leichen von der Stange“ im Historischen Schützenhaus auf dem Fürstenberg. Die Veranstalter verspricht einen spannenden Mordfall, norddeutschen Witz und ein Vier-Gänge-Menü. Der Abend ist ausverkauft.

Die Sängerin, Schauspielerin und Komödiantin Carmela de Feo – auch bekannt unter dem Namen ihrer Bühnenfigur La Signora – gastiert am 30. Januar mit ihrem Programm „Allein unter Geiern“ im Historischen Schützenhaus auf dem Fürstenberg. Es gibt noch Karten für 20 Euro das Stück. Die Tickets für die Kombination aus Kabarett und Menü sind dagegen schon ausverkauft.

Februar

Art-Ort wird fortgesetzt. Xantens Fußgängerzone ist deshalb noch bis zum 20. Februar eine öffentliche Kunstgalerie. Weitere Veranstaltungen sind für diesen Monat noch nicht bekannt.

Info Alle Termine sind von der aktuellen Lage abhängig Auswahl Die Übersicht enthält bisher bekannte Veranstaltungen, wir erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es handelt sich um eine Auswahl. Weitere Termine sind wahrscheinlich. So hat das Schützenhaus zum Beispiel schon bekanntgegeben, dass die Ü30-Partys kurzfristig angekündigt werden – je nach aktueller Pandemie-Lage. Außerdem sind die Termine für einige traditionelle Veranstaltungen in Xanten noch nicht bekannt, aber sie werden hoffentlich wieder stattfinden können. Wir freuen uns über Hinweise: redaktion-niederrhein@rheinische-post.de Regeln Besucher werden gebeten, dass sie die aktuellen Corona-Regeln beachten und einhalten. Die Termine stehen unter dem Vorbehalt, dass sie bei der jeweiligen Infektionslage auch möglich sind. Änderungen, Absagen oder Verschiebungen sind daher nicht ausgeschlossen. Übersicht Die Stadt Xanten und die Tourist Information pflegen einen Veranstaltungskalender. Er ist online zu finden: www.xanten.de/de/inhalt/veranstaltungskalender-fuer-xanten/

März

Ein neuer Kriminalfall muss aufgeklärt werden – aber die Besucher können sich am 4. März entspannen und das Essen genießen. Dieses Mal geht es im Krimi-Dinner im Historischen Schützenhaus um ein Variété, in dessen Show jemand stirbt. Eine Karte für „Mord in Paris“ kostet 79 Euro, inklusive Vier-Gänge-Menü.

April

Der Monat beginnt mit Humor: Vom 4. bis zum 7. April läuft Comedy & Currywurst in Neumaiers Kulturkeller. Drei Comedians treten auf, der Eintritt kostet 28,90 Euro, inklusive Currywurst mit Brot.

Der Ostermarkt ist das Zeichen für den Start der Vorsaison in der Domstadt, schreibt die Tourist Information. Xanten erwacht damit aus dem Winterschlaf und läutet den Frühling ein. Dutzende Aussteller stellen am 9. und 10. April ihre Waren aus: Kunsthandwerk, Geschenke und Dekoration.

Mai

Am Tag der Arbeit, also am 1. Mai, kommt Kabarettist Jürgen Becker nach Xanten und tritt mit seinem Programm „Die Ursache liegt in der Zukunft“ im Historischen Schützenhaus auf.

Mehrere Winzer aus den Regionen Rheinhessen, Pfalz, Nahe und Mosel-Saar-Ruwer bieten vom 6. bis zum 8. Mai beim Wein- und Musikfest auf dem Marktplatz ein breites Angebot ihrer Erzeugnisse zum Probieren und Kaufen an.

Vom 26. bis zum 29. Mai verwandelt sich der Nordwall wieder in eine Welt des Mittelalters: Ritter, Gaukler, Barden, Handwerker und Händler kommen für das Siegfriedspektakel nach Xanten.

Juni

Comedian Markus Krebs kommt am 11. Juni mit seinem Programm „Pass auf, kennste den?!“ nach Xanten und tritt im Naturbad an der Südsee auf. Es handelt sich um einen Nachholtermin: Wegen der Corona-Pandemie hatte der Auftritt zweimal verschoben werden müssen. Die Tickets vom 20. August 2021 und 21. August 2020 behalten daher ihre Gültigkeit.

Der SV Vyma plant für den 12. Juni ein großes und inklusives Familien-Spielfest. Er rechnet auf seiner Sportanlage mit 1000 bis 3000 Teilnehmern und Zuschauern. Mit dem Fest will der Verein mehrere Jubiläen gleichzeitig feiern, unter anderem: im Jahr 1919 wurde der Ballspielverein Marienbaum gegründet, 1922 gab es den ersten Fußballplatz, 1946 wurde der SV Rheingold Vynen aus der Taufe gehoben und im Jahr 1997 der SV Vynen-Marienbaum aus den Vorgängervereinen in Marienbaum und Vynen gegründet.

Am 24. Juni bleiben die Geschäfte länger geöffnet. In Xanten ist Mittsommernacht, gleichzeitig beginnt das Altstadtfest – es geht bis zum 26. Juni: Auf der Klever Straße lassen sich Handwerker über die Schulter schauen und bieten ihre Waren an.

Juli

Wer selbst gern näht, egal ob Kleidung oder Kissen, findet auf dem Stoff- und Tuchmarkt am 17. Juli alles, was er dafür braucht: Knöpfe, Garnrollen, Borten, Bordüren, Reißverschlüsse und natürlich Kleider-, Kinder-, Gardinen-, Möbel- oder Dekostoffe. Dutzende Aussteller werden auf dem Xantener Marktplatz ihre Waren anbieten.

Für den 31. Juli ist das 77. Hafenkonzert an der Xantener Nordsee geplant. Die Veranstalter versprechen die „Klänge der Livin‘ Sixties unplugged in der sommerlichen Atmosphäre des Hafens Wardt“. Der Eintritt ist frei.

August

Am 6. und 7. August verwandelt sich Xantens Klever Straße wieder in Klein-Montmartre. Künstler präsentieren an den beiden Tagen ihre Bilder, Grafiken, Fotografien, Skulpturen und Objekte.

Zweimal musste sie wegen der Corona-Pandemie verschoben werden, wie so viele Veranstaltungen, aber am 27. August soll im Naturbad Xantener Südsee wieder eine Mallorca-Beachparty steigen. Auftreten sollen Peter Wackel, Tim Toupet, Rick Arena und DJ Paraiso. Eine Karte kostet 15 Euro. Tickets, die bereits für die vorherigen Termine gekauft wurden, behalten ihre Gültigkeit.

September

Am 16. September wird es sportlich in Xantens Innenstadt: Der 27. Internationale Enni-Citylauf startet am späten Nachmittag. Jeder kann teilnehmen. Verschiedene Distanzen werden angeboten. Für die Besten der Altersklassen und Jahrgänge gib es Preise.

Am 18. September wird Xantens Marktplatz zum Laufsteg und zum Autosalon: Beim Classic Cars & Fashion-Day werden die neuen Modetrends präsentiert sowie Old- und Youngtimer ausgestellt.

Zwei Jahre lang musste es wegen der Corona-Pandemie verschoben werden. Nun ist die 22. Auflage des Xantener Oktoberfestes vom 29. September bis 23. Oktober geplant.

Oktober

Für den 15. und 16. Oktober ist wieder ein Herbstmarkt geplant. Im vergangenen Jahr boten rund 60 Händler und Handwerker dort ihre Waren an.

Stadt und Städtepartnerschaftsverein planen ein großes Jubiläums-Städtepartnerschaftsfest. Es soll Musik und Tanz unter freiem Himmel geben. Als Termin ist der 22. Oktober vorgesehen. Anlass sind mehrere Jubiläen: 30 Jahre Partnerschaft Geel-Xanten, 20 Jahre Städtepartnerschaftsverein Xanten und zehn Jahre Partnerschaft Beit Sahour-Xanten.

Der Monat endet mit Humor: Vom 24. bis 27. Oktober ist eine weitere Reihe Comedy & Currywurst geplant. Eine Karte soll 28,90 Euro kosten, inklusive Currywurst mit Brot. Aber der Vorverkauf hat noch nicht begonnen. Am 28. Oktober kommt Stefan Verhasselt mit seinem Programm „Zwischen den Zeilen“ nach Xanten. Eine Karte für den Abend im Schützenhaus kostet 20 Euro oder 49 Euro (inklusive Drei-Gänge-Menü).

November

Im Schützenhaus wird es am 4. November gruselig – und lecker. Die Zuschauer können Geisterjäger John Sinclair bei der Arbeit zuschauen, während sie ein Vier-Gänge-Menü genießen. Eine Karte für das Grusel-Dinner kostet 89 Euro. Der Vorverkauf hat noch nicht begonnen.

Xantens Kabarettistin hat am 10. November ein Heimspiel: Ingrid Kühne tritt mit ihrem Solo-Programm „Von Liebe allein wird auch keiner satt“ im Historischen Schützenhaus auf. Eine Karte kostet 22 Euro.

Im Schützenhaus ist eine weitere Krimi-Show geplant: Am 11. November muss der Dallas-Mord aufgeklärt werden. Eine Karte für das Tatort-Dinner inklusive Vier-Gänge-Menü kostet 89 Euro. Der Vorverkauf hat noch nicht begonnen.

Dezember

Das Jahr 2022 geht feierlich zu Ende: mit einem Silvesterkonzert im Xantener Dom. Das Programm steht noch nicht fest. Es dürfte aber wieder ein wunderbarer Abend werden. Weitere Infos folgen in den nächsten Monaten.

