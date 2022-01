„Gemeinsam etwas Gutes tun“ : Xantens Sternsinger trotzen Wetter und Corona

In Vynen zogen die Sternsinger nach dem Gottesdienst los und brachten die Segensstreifen zu den Menschen. Am Hammelweg bekamen Lukas, Colin, Alexander und Viktor von Anwohner Erkan ordentlich die Schnuppertüte gefüllt. RP-Foto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Allein in Xanten waren am Wochenende mehr als 100 Mädchen und Jungen als Heilige drei Könige unterwegs. Mit Mundschutz und Abstand überreichten sie Gottes Segen und baten um Geld für Kinder in ärmeren Ländern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hildegard van Hüüt

„Lasst uns die Welt veränden. #Gemeinsamgehts!“ Mit diesen Worten hatten das Kindermissionswerk und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) zur diesjährigen Sternsingeraktion aufgerufen. Deutschlandweit folgten Zehntausende Kinder und Jugendliche diesem Aufruf. Auch in der Propsteigemeinde Xanten schlossen sich mehr als 100 Kinder der Aktion am vergangenen Wochenende an.

In Marienbaum, in Wardt, in Lüttingen, in Mörmter, in Obermörmter, in Vynen, in Birten und auch im Xantener Stadtgebiet selbst schlüpften die Sternsinger mit der Unterstützung von vielen Eltern und jugendlichen Helfern, die die Gruppen auch auf ihrem Weg durch die Gemeinden begleiteten, in ihre königlichen Gewänder. Nach den Motiven für ihr Engagement befragt, ließen die Kinder unisono wissen: „Gemeinsam etwas Gutes tun und dabei Spaß haben!“

In Birten gaben Lea, Helena und Leni (v.l.) in der Kirche den Segensstreifen an die Menschen. Michael Verhalen hatte nicht nur eine Spende, sondern auch noch eine Süßigkeit für sie dabei. RP-Foto: arfi Foto: Armin Fischer (arfi)

Info Bis zum 15. Februar wird noch Geld gesammelt Online-Spende Wer noch keinen Segensstreifen hat, ist dazu eingeladen, ihn in den Kirchen oder im Pfarrbüro der Propsteigemeinde St. Viktor Xanten abzuholen. Wer etwas spenden möchte, kann dies noch bis zum 15. Februar tun: Dafür hat die Propsteigemeinde über die Sternsinger eine Online-Sammlung eingerichtet: https://spenden.sternsinger.de/yw_i4w7v

In allen sieben Gemeinden wurden die Sternsinger feierlich in ihren Dienst eingewiesen. Im Dom und in Wardt war Pastoralreferent Matthias Heinrich für diese Aufgabe zuständig, in Birten, Lüttingen und Mörmter übernahm Pastoralassistentin Anna Zoll diesen Dienst, und in Vynen sprach Pfarrer Heinrich Seegers den Segen über die Kinder und Jugendlichen mitsamt ihren Utensilien aus. Freudig weihte er seine kleinen und großen Zuhörer in ihre wichtige Aufgabe ein. „Ihr bringt die frohe Botschaft, dass Gott die Menschen liebt, zu euren Mitmenschen.“

Dass sie als Boten Gottes in königlichen Kleidern mit einem Stern durch die Gemeinde ziehen, ist in den spärlichen Angaben im Matthäusevangelium begründet. In ihm heißt es, dass Magier einem Stern gefolgt sind, der sie zur Krippe eines neugeborenen Königs führte. Mit einem Stern ausgestattet, mit dem freudigem Gesang vom Stern über Bethlehem und den Buchstaben C*M*B, die für die lateinischen Worte „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne das Haus) stehen, überbrachten die Sternsinger der Propsteigemeinde den göttlichen Segen und erbaten sich unter dem Motto „Gesund werden – gesund bleiben. Ein Kinderrecht!“ eine Spende für Kinder in Afrika. In diesem Jahr werden besonders in den Ländern Ägypten, Ghana und im Südsudan Projekte zur Erhaltung und zur Wiederherstellung der Gesundheit von Kindern gefördert.

Allein in der St.-Martin-Gemeinde Vynen waren 25 Kinder und Jugendliche als Segensbringer und Spendensammler unterwegs – trotz des nasskalten Winterwetters. Unter ihnen waren Lukas und Nils Potthoff, die angaben, dass sie aus Überzeugung bei der Aktion mitmachen. Für ihre Einkleidung und für die gesamte Organisation in Vynen sind seit mehreren Jahren Steffi Ziegler und Sonja Potthoff zuständig.

In der St.-Viktor-Pfarrgemeinde Birten standen elf Kinder mit ihren Segensstreifen und ihren Spendendosen in der Kirche und im Schützenhaus bereit. Leni Büchler sowie Helena und Lea van Bebber durften sich ab 10 Uhr über sehr, sehr viele Besucher in der Kirche freuen, im Schützenhaus waren es Alex Daams, Leon Ritter, Marcel Astor, Jule Bergmann und Lenny Stutz, die gegen 11 Uhr nicht nur große Geldbeträge und Süßigkeiten, sondern darüber hinaus große Überraschungstüten von drei Musikern des Birtener Tambourcorps entgegennehmen durften. Mit den Kindern durften sich ihre Betreuerinnen Sylvia Theismann und Nicole Bergmann freuen. Ansgar Schönherr, Religions- und Musiklehrer am Städtischen Stiftsgymnasium, sorgte mit seinen Kindern Franziska (Klarinette) und Jakob (Trompete) am Krankenhaus für ein schönes weihnachtliches Konzert. Allein in den Gemeinden Birten und Vynen kamen annähernd 5000 Euro bei der Sternsingeraktion zusammen.

(hvh)