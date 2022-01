Tim Wilke bleibt Trainer des Bezirksligisten : SV Budberg kehrt auf den Fußballplatz zurück

Coach Tim Wilke, hier mit Benny Franke, bleibt über den Sommer hinaus beim SV Budberg. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Das Bezirksliga-Spitzenteam startet fast vollzählig in die Vorbereitung. Lediglich der Langzeitverletzte Robin Morawa fehlt. Tim Wilke wird auch in der neuen Saison die SVB-Elf trainieren. Am Sonntag steht das erste Testspiel an.