Hauptpreis bei Weihnachtsverlosung : Auto der IGX bleibt in Xanten

Die Gewinner wurden von Glücksfee Nele (5) gezogen. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Am Samstag war die Schlussziehung der IGX-Weihnachtsverlosung in Xanten. Auf dem Marktplatz wurden Dutzende Gutscheine für den nächsten Einkauf verlost – und der Hauptpreis: ein Auto. Ein Mann aus Xanten gewinnt es.

Ein Mann aus Xanten hat den Hauptpreis der IGX-Weihnachtsverlosung 2021/22 gewonnen: Der Mitsubishi Spacestar geht an Thomas Strecker. Seine Karte wurde am Samstag bei der öffentlichen Schlussziehung auf dem Marktplatz gezogen. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 11.000 Euro und kommt vom Autohaus Heindorf in Xanten.

Außerdem wurden Dutzende Warengutscheine und Wertschecks verlost. Die Namen der Gewinner wurden laut vorgelesen. Sie stammen vor allem aus Xanten, aber auch aus Alpen, Sonsbeck, Wesel und anderen Städten. Die Wertschecks haben jeweils einen Wert von 12,50 Euro und können im Betrieb eingelöst werden, von dem er stammt. Von den Warengutscheine wurden insgesamt 88 Stück verlost: 25 Mal zehn Euro, 26 Mal 25 Euro, 18 Mal 50 Euro, acht Mal 75 Euro, fünf Mal 100 Euro, drei Mal 200 Euro, zwei Mal 250 Euro, ein Mal 500 Euro. Warengutscheine können bei allen teilnehmenden Betrieben eingelöst werden. Die Namen der Gewinner werden in den nächsten Tagen auf der Internetseite und der Facebookseite der Interessengemeinschaft Gewerbetreibende Xanten (IGX) sowie in der Filiale der Volksbank am Niederrhein am Europaplatz veröffentlicht.

Für die Ziehung waren die unzähligen Teilnahmekarten in einen großen Anhänger geworfen worden. Glücksfee Nele (5) zog aus dem Papierberg die Gewinner heraus. Im Dezember hatte es eine erste Ziehung gegeben. Dabei wurden schon 73 Wertschecks im Wert von 10 bis 250 Euro und Warengutscheine im Wert von jeweils 12,50 Euro verlost. Die Liste der Gewinner wurden anschließend auf den Seiten der IGX veröffentlicht.

Wer an der Weihnachtsverlosung teilnehmen wollte, musste Weihnachtsmarken sammeln. Sie wurden von den IGX-Betrieben an Kunden herausgegeben, wenn diese mindestens für fünf Euro eingekauft hatten. Sobald eine Karte mit zehn Marken beklebt war, Name und Adresse eingetragen waren und die Karte unterschrieben war, konnte sie bei den teilnehmenden IGX-Betrieben abgegeben werden. Karten mit den alten, rechteckigen Weihnachtsmarken waren ungültig, genauso wie Karten, die nicht unterschrieben waren.

(wer)