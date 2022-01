Mit Hilfe der Stadt : Dom-Musikschule Xanten bleibt trotz schwieriger Jahre auf Kurs

Xanten Der Trägerverein der Dom-Musikschule Xanten (DMX) bestätigt den Vorstand, berichtet über die aktuelle Lage, dankt der Stadt und erinnert an das Wirken von Alfred Melters – der langjährige Vorsitzende starb 2021.

Valerie Pétit und Thomas Brezinka beschrieben die beiden vergangenen Jahre aufgrund der Corona-Pandemie als finanzielle Herausforderung, die aber mit Hilfe der Stadt gut gemeistert werden konnte. Eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 15.000 Euro Ende 2021 konnte weitere Einbrüche in den Haushalt der Schule verhindern, so dass die DMX weiter auf sicheren Kurs bleibe, so Pétit. Zur finanziellen Sicherheit hätten ebenso zahlreiche Spender beigetragen, die dem Aufruf der Familie des verstorbenen Vorsitzenden Alfred Melters gefolgt waren und anstelle von Blumen für die DMX gespendet hatten.