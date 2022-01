Schützenverein von 1708 Radevormwald : Erfolgreiche Förderung im Schützenhaus

Radevormwald Der Schützenverein hat 64.000 Euro aus dem Programm „Moderne Sportstätten 2022“ erhalten. Die Umsetzung der Maßnahmen ist im Endspurt. Ein großer Teil der Förderung fließt in die Digitalisierung des Schießstandes.

Das Schützenhaus an der Hölterhofer Straße wurde in den vergangenen Monaten modernisiert und verändert. Möglich gemacht haben das die Fördermittel aus dem Programm „Moderne Sportstätten 2022“, an dem der Schützenverein Radevormwald 1708 teilgenommen hat. Insgesamt umfasst die Fördermaßnahme 74.000 Euro, davon werden 90 Prozent gefördert. 52.000 Euro der Fördersumme wurden dem Verein bereits ausgezahlt, die restlichen Mittel fließen nach den finalen Abrechnungen.

Ein großer Teil der Fördersumme wird für die Digitalisierung des Schießstandes verwendet, die nach dem Schützenfest im Sommer abgeschlossen wird. Der Schießstand für das Luftgewehr ist bereits mitten in den Umbauarbeiten. „Wir haben die alte Seilzuganlage ausgebaut. Mit der neuen digitalen Anlage können die Schießergebnisse direkt elektronisch ausgewertet und erfasst werden“, sagt Jürgen Langbein. Der Schütze hat sich eingehend mit der neuen Technik beschäftigt und kennt sie aus dem Schützenverein in Remscheid. „Mit der neuen Technik schießt man deutlich schneller. Das heißt, man darf sich nicht dazu verleiten lassen, unmittelbar auf das digitale Ergebnis zu gucken und die Waffe wegzuziehen. Dazu verleitet die digitale Lösung natürlich“, sagt der zweite Vorsitzende des Schützenvereins. Zusammen mit Vereinsmitglied Bernd Lömker hat er zahlreiche Stunden im Schießstand verbracht, um die neue Anlage einzubauen. „Die meisten Leistungen erbringt der Verein in Eigenleistung“, sagt Dr. Jörg Weber. Der erste Schuss auf dem neuen digitalen Luftgewehrstand soll im März fallen. Der Kleinkaliber-Stand soll nach dem Schützenfest umgebaut werden. 2022 wird also, sofern das Fest stattfinden kann, der letzte Schützenkönig auf der alten Kleinkaliber-Anlage ausgeschossen.