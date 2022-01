Veranstaltung der SPD Sonsbeck : Politische Wanderung durch den Wald

Sonsbeck In Sonsbeck sprach die SPD mit Bürgern über Themen wie den weiteren Kies-Abbau und die Impfpflicht. Dafür ging sie mit ihnen an die frische Luft. Zusammen wanderten sie durch den Tüschenwald.

Schon seit einigen Jahren laden der Landtagsabgeordnete René Schneider und die Vorsitzende der SPD Sonsbeck, Nadine Bogedain, zu Jahresbeginn interessierte Bürgerinnen und Bürger zu unterschiedlichen Events ein. In diesem Jahr traf man sich unter Einhaltung der 2G-Regel am Sonntag an der katholischen Kirche Labbeck zu einer Glühweinwanderung. Etwa 30 Bürgerinnen und Bürger begleiteten die beiden dabei durch den Tüschenwald.