Engagement in Schwalmtal : „Määrtschpatzen“ verteilen 4200 Euro

Trotz der Corona-Pandemie konnten die „Neller Määrtschpatzen“ im November 2021 ihr Programm zum „Neller Advent“ in der Achim-Besgen-Halle auf die Bühne bringen: Zwar musste die Besucherzahl reduziert werden, der Zutritt war nur nach 2G bei den Gästen und 2G-Plus beim Ensemble möglich, aber dennoch nahmen 270 Besucher an zwei Abenden das Unterhaltungsangebot gern an. Der Eintritt war kostenfrei, stattdessen baten die Veranstalter um Spenden für bedürftige Menschen in der Gemeinde Schwalmtal. „Und die Gäste waren nicht nur großzügig mit Lob und Applaus, sie spendeten auch tüchtig: 4200 Euro konnten die Schpatzen noch vor Weihnachten verteilen“, sagt Uta Krüger, Moderatorin der beiden Abende, stolz. „Insgesamt 28 Umschläge konnten wir packen.“