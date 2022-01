Frauen-Handball : Die HSG Alpen/Rheinberg hat drei Baustellen

Die Langzeitverletzte Inga Neinhuis fehlt den HSG-Frauen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Alpen/Rheinberg Hinter den Verbandsliga-Frauen um Trainer Jürgen Mölleken liegt ein enttäuschender erster Saisonabschnitt. Oft fehlte es an der richtigen Einstellung. Für die restliche Spielzeit fällt auch noch Lisanne Gerritzen aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Michael Elsing

Ein Blick auf die Tabelle der Handball-Verbandsliga der Frauen zeigt zwar sehr deutlich, dass es für die HSG Alpen/Rheinberg in dieser Saison ausschließlich um den Klassenerhalt geht. Doch schaut man auf die Punktabstände der Mannschaften, die sich im Abstiegskampf befinden, gibt es eigentlich keinen Grund, schon frühzeitig die Flinte ins Korn zu werfen. Eigentlich.

Dass HSG-Trainer Jürgen Mölleken dennoch alles andere als optimistisch in die nahe Zukunft schaut, hat gleich mehrere Gründe: „Der erste Saisonabschnitt ist sehr enttäuschend verlaufen. Der jetzige Tabellenstand müsste einfach nicht sein, weil das Potenzial durchaus vorhanden ist.“ Sein Team steht auf dem vorletzten Tabellenplatz, hat mit 5:15 Punkten aber nur zwei Minuszähler mehr auf dem Konto als der Drittletzte SG Überruhr IV, der eine Partie mehr ausgetragen hat und derzeit den Rang einnimmt, der zum Klassenerhalt reichen würde.

Aber die recht überschaubaren Rückstände auch zu den weiteren Teams der unteren Tabellenregion sind nach Möllekens Ansicht trügerisch: „Zum einen wissen wir nicht, ob die Saison wegen der steigenden Infektionszahlen nicht doch noch vorzeitig abgebrochen wird. Zum anderen sprechen die gesamten Umstände nicht gerade für uns.“ Gleich drei Baustellen hat er ausgemacht. Da wäre zunächst die nicht immer optimale Einstellung der Mannschaft, die er in den vergangenen Monaten schon häufiger kritisierte. „Ich habe da ja auch schon einige Gespräche mit den Spielerinnen geführt. So richtig gefruchtet hat das bisher aber noch nicht. Vielleicht haben wir da auch etwas unterschiedliche Auffassungen, wie Handball in der Verbandsliga aussehen sollte.“

Baustelle Nummer zwei betrafen und betreffen die personellen Probleme. Dass sich eine Leitfigur wie Inga Neinhuis in der Vorbereitung eine Schulterverletzung zuzog, die für sie das frühzeitige Saisonaus bedeutete, traf die HSG empfindlich. Hinzu kamen immer wieder kurzfristige Ausfälle, die dem Team weh taten. Und für den Rest der Spielzeit gibt es eine weitere Hiobsbotschaft: Lisanne Gerritzen steht wegen eines Auslandsaufenthaltes nicht mehr zur Verfügung. „Das reißt ein enormes Loch in unser Gefüge. Mit ihrer Schnelligkeit und ihrer Flexibilität ist sie kaum zu ersetzen“, so Mölleken.

Der dritte Aspekt sind die ungünstigen Bedingungen, unter denen die HSG Alpen/Rheinberg trainieren muss. Bevor es Mitte Januar wieder losgeht, kann das Team gerade einmal zwei Trainingseinheiten absolvieren, weil die Halle in Rheinberg in den Ferien gesperrt war und die Halle in Alpen aufgrund von Renovierungsarbeiten schon seit geraumer Zeit geschlossen ist. Trotz der widrigen Umstände will der Coach aber alles dafür geben, dass die HSG auch in der kommenden Saison in der Verbandsliga spielt.

Und da wird gerade der ersten Begegnung nach der Winterpause eine große Bedeutung zukommen. Am Sonntag, 16. Januar, empfangen Möllekens Schützlinge den TV Lobberich II, der nur drei Zähler mehr auf dem Konto hat. „Dieses Spiel müssen wir gewinnen. Anschließend warten zwei schwere Aufgaben“, sagt der Coach.