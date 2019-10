Ironman-Weltmeisterschaft : Zum Saison-Höhepunkt nach Hawaii

Fernando Concha bei der Zielankunft in Frankfurt. In der Main-Metropole löste der Xantener das Hawaii-Ticket. Foto: TRR/Peter Meulmann

Rheinberg/Xanten Fernando Concha und Sascha Hubbert vom Triathlon Team Rheinberg gehören am Samstag dem erlesenen Teilnehmerfeld an.

Es sind die Mumuku-Winde, die nicht nur die beiden Ausdauersportler des Triathon Team Rheinberg fürchten. Plötzlich auftretende Böen, die schon so manchen WM-Teilnehmer vom Radsattel gerissen haben. „Wenn der Wind so richtig bläst, wird’s schwierig“, sagte Fernando Concha vor dem Abflug nach Big Island. Der 34-Jährige und sein Trainingspartner Sascha Hubbert werden am Samstag auf Hawaii am legendären Ironman teilnehmen.

Kurz vor 7 Uhr Ortszeit (19 Uhr MEZ) beginnt der Wettkampf ihres Lebens. Einmal dabei zu sein, wenn in Kailua-Kona die Triathleten in den Pazifischen Ozean rennen, um die 3,86 Kilometer lange Schwimmdistanz zu bewältigen – davon träumen viele. Das Ticket bekommen nur wenige. Bei Concha klappte es gleich im ersten Anlauf. Ende Juni über die Langdistanz in Frankfurt. „Die Hitze war extrem, der Marathon eine Quälerei“, erinnerte sich der Xantener. In 9:50 Stunden wurde er 13. seiner Altersklasse. Im November 2018 hatte er mit der Vorbereitung begonnen.

Sascha Hubbert, hier auf der Laufstrecke auf Lanzarote, sicherte sich den WM-Start im Mai auf der kanarischen Ferieninsel. Foto: Veranstalter

Jens Gosebrink Vorbereitung auch bei der LG Alpen Königstriathlon Jens Gosebrink aus Wesel hat sich ebenfalls das WM-Ticket gesichert. Der Sportler von Bayer Uerdingen ist auch Mitglied der LG Alpen, wo er sich ebenso regelmäßig auf den Höhepunkt des Jahres vorbereitet hat.

Die klimatischen Bedingungen am Samstag werden nicht einfacher sein. „Vor allem darf es nicht zu stürmisch sein“, meinte der gebürtige Katalane, der in der Altersklasse 35 bis 39 startet. 180,2 Kilometer lang ist die Radstrecke. 1500 Höhenmeter, tückische Seitenwinde, eine fast 30 Kilometer lange Bergabfahrt nach dem Wendepunkt in Hawi. Eine Herausforderung im Sattel, die Concha und Hubbert einiges an Respekt abverlangt. Auch über die Taktik in der zweiten Triathlon-Disziplin haben sich die zwei viel unterhalten. Und dann wartet noch der abschließende Marathon. Hier gilt es, die letzten Reserven zu mobilisieren.

„Ich konnte zwar aus beruflichen Gründen nicht zu viel trainieren wie geplant, aber ich bin dennoch sehr guter Dinge“, so Concha, der sein Geld als Ingenieur verdient. Hubbert machte sich ebenfalls topfit und voller Vorfreude auf nach Big Island. Drei Tage vor dem Abflug gewann er noch eben beim Hanse-Citylauf das Zehn-Kilometer-Rennen.