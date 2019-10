Fußball-Kreisliga B : Krämer-Tor bringt Birten den „Dreier“

Birten Mit einem Konter-Treffer brachte Gianluca Krämer die Viktoria gegen den OSC Rheinhausen zurück in die Erfolgspur.

Viktoria Birten bejubelte in der Gruppe 2 einen 4:3 (3:1)-Erfolg über den OSC Rheinhausen. Für Trainer Alexander Wisnieswki war’s eine Genugtuung, seiner Mannschaft beim Torschuss zuzusehen. Statt Chancenwucher nutzte der Gastgeber seine wenigen Möglichkeiten eiskalt aus. „Die Konsequenz in unseren Aktionen war richtig gut. Wir sind schnell in die Zweikämpfe gekommen und waren genauso schnell vorm Tor.“ Christian Reymann (2) und Matthias Treffler schossen einen Drei-Tore-Vorsprung heraus. „Im weiteren Verlauf des Spiels haben wir uns von den gegnerischen Emotionen anstecken lassen“. Faruk Aran (2) und Gökhan Gündogdu egalisierten. Der Konter-Treffer von Gianluca Krämer brachte die Viktoria zurück in die Erfolgspur und sorgte für eine kleine Überraschung.