Für Rheinberger Triathlet erfüllt sich ein Traum : Concha begleitet Hubbert zur Ironman-WM

Rheinberg Der Triathlet aus dem Team Rheinberg blieb in Frankfurt über die Langdistanz unter der Zehn-Stunden-Marke. Alexander Pankin und Marcel Knauff kamen nach ihm ins Ziel. Kai Bitschinski gab auf.

Zahlreiche Vereinsmitglieder feuerten die vier Triathleten in Frankfurt an. Schon im Vorfeld war klar: Bei den extremen Temperaturen wird dieser Ironman „kein Spaziergang“. Der hohen Wassertemperatur geschuldet wurden die 3,8 Kilometer ohne Neoprenanzug geschwommen. Danach ging’s auf den 90 Kilometer langen Radkurs. Während der zwei Runden wurden schon vormittags die 30 Grad überschritten. Bitschinski stieg mit der besten Schwimmzeit nach rund 55 Minuten auf den Sattel. Es folgten Concha, Knauff und Alexander Panknin. Als nach circa 6:45 Stunden Panknin, Bitschinski und Knauff in die Wechselzone kamen, befand sich Concha bereits auf der Laufstrecke. Bitschinski schied wegen Magenproblemen aus. Bei der Hitzeschlacht in Laufschuhen kamen selbst die Profis an ihre Grenzen.