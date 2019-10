Leichtathletik : In der vierten Runde rennt Hubbert Schumacher davon

In der vierten Runde rennt Hubbert Schumacher davon

Kreis In Wesel beim Hanse-Citylauf entschied der Ultrasportler des TT Rheinberg den Zweikampf über die Zehn-Kilometer-Distanz für sich.

Martin Schumacher sank zu Boden und schnappte nach Luft. Er hatte gerade als Zweiter die Ziellinie des Zehn-Kilometer-Rennens beim 15. Hanse-Citylauf überquert. Sieger Sascha Hubbert, nur acht Sekunden schneller und am Samstag fürs Triathlon Team Rheinberg beim Hawaii-Ironman dabei, stand neben seinem Kollegen. „Keine Sorge, das macht er immer so“, sagte Hubbert.

„Zehn Jahre habe ich dafür gebraucht“, stöhnte Schumacher währenddessen nur. Als der völlig ausgepumpte Läufer der LG Alpen wieder annähernd Normalpuls hatte, sagte er: „Ich laufe seit zehn Jahren. Mein Ziel war es immer, die 35-Minuten-Marke zu knacken.“ Am Samstag schaffte es Schumacher erstmals. 34:55 Minuten standen für ihn zu Buche.

Im Gegensatz zu seinem Trainingspartner Sascha Hubbert, der ein Sieger-Abonnement auf die lokalen Wettkämpfe hat, startete Schumacher zum ersten Mal in Wesel. Drei von vier Runden absolvierte das Duo gemeinsam. Dann zog Hubbert davon. Er kam in 34:47 Minuten ins Ziel. „Sascha läuft ja in einer anderen Liga. Ich habe nur auf mich geschaut“, meinte der Zweitplatzierte.