Fußball-Landesliga : Richtungsweisende Partie für den SV Sonsbeck

SONSBECK Am Mittwoch steht das Heimspiel gegen BW Dingden an. Die Abstiegsplätze sind nicht mehr weit weg.

Seit Mitte September wartet der SV Sonsbeck auf einen „Dreier“ in der Fußball-Landesliga. Am Mittwochabend soll’s wieder soweit sein. Eigentlich hätten die Rot-Weißen ihr Heimspiel gegen BW Dingden schon am Sonntag austragen sollen. Doch der Aufsteiger aus Hamminkeln hatte mehrfach um eine Verlegung gebeten. Der Bitte stimmten die Sonsbecker zu.