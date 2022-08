Duisburg springt auf Platz fünf : Torhüter Müller trifft bei MSV-Sieg in Meppen

Düsseldorf/Meppen Der MSV Duisburg feiert den dritten Sieg in Serie. Beim 3:0 in Meppen überzeugen die Zebras kämpferisch und spielerisch. Ein Tor aus der eigenen Hälfte von Torhüter Vincent Müller krönt den Nachmittag.

Duisburgs Torhüter Vincent Müller guckte etwas ungläubig, dann schrie er seine Freude heraus. Mit einem Schuss aus der eigenen Hälfte hatte der Niederländer in der 65. Minute zum 2:0 für den MSV beim SV Meppen getroffen. Auch dank seines Tores, das wohl in jedem Jahresrückblick seinen Platz finden wird, schwimmt der MSV Duisburg weiter auf einer Erfolgswelle. Die Zebras fuhren am Sonntag in Meppen durch einen 3:0 (1:0)-Erfolg den dritten Saisonsieg in Serie ein. Damit steht der MSV, der nun sogar seit vier Partien ungeschlagen ist, mit zehn Punkten auf Platz fünf der Dritten Liga.