Auftakt der Kreisliga A : Uevekoven startet mit Ausrufezeichen

Fußball-Kreisliga A Der Aufsteiger schlägt am 1. Spieltag den SV Niersquelle Kuckum deutlich mit 3:0. Auch Kuckums Trainer sprach im Anschluss von einem verdienten Sieg der Sportfreunde.

Was für ein Auftakt für Aufsteiger Sportfreunde Uevekoven in der A-Liga: Im ersten Saisonspiel gewann die Mannschaft von Trainer Daniel Marschalk auf der Sportanlage „En de Meer“ mit 3:0 gegen den SV Niersquelle Kuckum. In der Bewertung, dass der Dreier der Sportfreunde in Ordnung ging, waren sich beide Trainer einig – wie Kuckums Christoph Scheufen fair zugab: „Der Gegner ist viel besser ins Spiel gekommen. Wir kamen nicht in die Zweikämpfe und entwickelten zunächst kaum Torgefahr.“