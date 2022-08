Nach Sonsbecker 0:4-Pleite in der Fußball-Oberliga : Kapitän Tim Weichelt sucht nach einer Erklärung

Interview SONSBECK Wie konnte es passieren, dass der SV Sonsbeck im Heimspiel gegen den TSV Meerbusch kurz nach der Pause vier Gegentreffer kassiert? Schlussmann Tim Weichelt nennt als Grund unter anderem eine fehlende Handlungsschnelligkeit. Er hofft, dass der Aufsteiger aus diesem Spiel die richtigen Lehren zieht.

Der noch sieglose SV Sonsbeck musste am Freitag in der Fußball-Oberliga eine 0:4-Klatsche gegen den TSV Meerbusch hinnehmen (wir berichteten). Den Gästen reichten kurz nach der Pause elf starke Minuten, um die Rot-Weißen auf die Verliererstraße zu bringen. Schlussmann Tim Weichelt, der wieder die Kapitänsbinde trug, kassierte in dieser Phase vier Treffer.

WEICHELT Zusammenfassend muss man sagen, dass wir in den ersten vier Spielen neben den Achtungserfolgen in St. Tönis und Velbert viel Lehrgeld bezahlt haben. Sei es die Qualität bei Standards oder in den Phasen, in denen man nicht hundert Prozent wach war und sofort bestraft wurde. Wir werden weiter an uns arbeiten. Und dann bin ich mir sicher, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir den ersten Dreier einfahren.