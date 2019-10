Fußball-Bezirksliga : Der GSV verschärft die Budberger Krise

Moers Die Moerser setzten ihren Aufwärtstrend mit einem 2:0-Derby-Erfolg fort. Khalil Al-Bazal traf zur Vorentscheidung.

Der GSV Moers hat seinen Aufwärtstrend gegen den SV Budberg fortgesetzt und durfte sich nach zwei Unentschieden über den zweiten Saison-Sieg freuen. Mit 2:0 (1:0) besiegte die Mannschaft von Trainer Thorsten Schikowsky die Gäste. Für den SVB hingegen war’s die fünfte Niederlage in Folge. Die Budberger liegen in der Tabelle nun nur noch zwei Punkte vor dem GSV, der den vorletzten Platz einnimmt.

Auf Seiten der Hausherren war schon am Freitag im Gespräch mit dem Trainer viel Zuversicht zu spüren gewesen – und „Schiko“ sah sich am Sonntag bestätigt. „Wir können sehr, sehr zufrieden sein. Das war hochverdient. Heute gibt es wirklich wenig auszusetzen“, lobte der Coach seine Mannen. Trotz der schwierigen sportlichen Situation zeigte sich der GSV gefestigt und übernahm von Beginn an die Spielkontrolle. Die Defensive strahlte Sicherheit aus und ließ kaum eine Großchance zu.