Fußball-Bezirksliga : SV Sonsbeck II: Eitel Sonnenschein im Regen über Meerfeld

Klaus Keisers (in rot) aus dem Sonsbecker Landesliga-Kader, hier gegen Björn Diebels, half in Meerfeld bei der „Zweiten“ aus. Er steuerte einen Treffer zum 4:0-Erfolg bei. Foto: Ulla Michels

Moers/Sonsbeck Der Aufsteiger feierte mit dem deutlichen 4:0-Erfolg seinen ersten Auswärtssieg. Klaus Keisers und Timo Evertz, vom Landesliga-Team ausgeliehen, trafen.

Jubel im Lager des SV Sonsbeck II: Der erste Auswärtssieg ist unter Dach und Fach, der Aufsteiger hat sich nach dem zehnten Saisonspiel in der Bezirksliga aus den Abstiegsrängen gespielt. Tristesse herrscht dagegen beim FC Meerfeld. Die Gastgeber, nach ihrem flottem Saisonstart in den vergangenen Wochen schon kräftig gebeutelt, unterlagen dem Aufsteiger mit 0:4 (0:3).

Da lag Geist in seiner Ursachenforschung wohl nicht falsch. Während Meerfelds Personaldecke durch Verletzungen, Urlaube und Sperren reichlich dünn daher kam, durfte Sonsbecks Co-Trainer Thomas Luyven, der den in Urlaub weilenden „Chef“ Johannes Bothen an der Seitenlinie vertrat, sich über die Rückkehr der zu Saisonbeginn „verlorenen Söhne“ freuen. Klaus Keisers und Timo Evertz, inzwischen zum Stammpersonal der ersten Sonsbecker Vertretung aufgerückt, nutzten das spielfreie Wochenende der Landesliga-Formation und feierten eine eindrucksvolle Rückkehr in den Kreis der Zweitvertretung. Keisers traf nach zehn Minuten, Evertz war nach 18 Minuten für das 3:0 verantwortlich, dazwischen lag der zweite Streich der Sonsbecker durch Lukas Maas. Alexander Gellings verwandelte kurz nach dem Seitenwechsel eine Handelfmeter und sorgte im strömenden Regen für eitel Sonnenschein beim SVS.