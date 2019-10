Tischtennis : Den TuS Borth hat’s erwischt

Timo Kaschner (vorne) und Ludger Fischer verloren ihr Doppel – und später die Heimpartie mit dem TuS Borth. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Rheinberg/Xanten Der Bezirksliga-Aufsteiger unterlag dem Hülser TV. Auch der TuS Xanten ließ in der Bezirksklasse erstmals Federn.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Fabian Kleintges-Topoll

Beeindruckende sieben Fünf-Satz-Spiele haben die Millinger Herren beim zweiten Saisonsieg für sich entschieden. Rheinberg III ist auch nach der Partie gegen Weeze ungeschlagen.

Verbandsliga: Der weiterhin sieglose TuS 08 Rheinberg II musste die nächste bittere Pille schlucken. Mit 0:9 ging der Aufsteiger in der eigenen Halle gegen den Anrather TK RW unter. „Der Spielbericht sagt alles. In dieser Aufstellung war nichts anderes möglich“, sagte Kapitän Thomas Büssen, der nicht dabei war. Lange Zeit stand eine Verlegung im Raum. Dann wurde doch gespielt, und die Rheinberger waren froh, überhaupt sechs Mann zusammen bekommen zu haben. Die Ersatzspieler Markus Zur, Niklas Flechsig, Thomas Kiss und Noah Oehmen boten zu wenig Gegenwehr.

TuS Xanten Nachwuchs gibt sich keine Blöße Jungen 18-Bezirksliga Mit 9:1 schlug der TuS Xanten den Tabellenletzten TuS Lintorf II. Lediglich das Eingangsdoppel ging verloren. Insgesamt wurden nur sechs Sätze abgegeben. Ungeschlagen mit einem Spiel weniger liegt der Aufsteiger auf Rang drei. Punkte Cornelißen/Schulze-Bergkamen, Cornelißen (2), J.E. Neske (2), N. Neske (2),Schulze-Bergkamen (2).

Bezirksliga: Gute Laune herrschte dagegen beim SV Millingen. Die „Buben“ schafften im Heimspiel gegen den TTV Hamborn den zweiten Saisonsieg (9:4). Und der ist vielleicht „etwas zu hoch ausgefallen“, meinte Mannschaftsführer Henning Blankenstein. Sieben von acht Fünf-Satz-Spielen gingen an die Millinger. Alle sechs Akteure waren maßgeblich am Erfolg beteiligt. Punkte: Blankenstein/Wolf, Müller/Ingenillem, Sowinski (2), Wolf (2), Ehlert, Ingenillem, Müller.

Der TuS Borth verlor erstmals – und zwar mit 5:9 gegen den Hülser SV. Ein Unentschieden wäre durchaus möglich gewesen. „Die beiden Fünf-Satz-Spiele gingen unglücklich an den Gegner“, haderte Teamsprecher Peter Potjans. Julian Weerts und Domenique Cremers erwischten keinen guten Tag. Beide gewannen keinen Satz. Punkte: Hain/Weerts, Potjans, Fischer (2), Hain.

Bezirksklasse: René Viktora hatte es im Vorfeld angekündigt. Und der TuS 08 Rheinberg III traf in der Tat auf mehr Gegenwehr als zuletzt. Trotzdem festigte der Spitzenreiter mit dem 9:5 beim TSV Weeze Tabellenplatz eins. Lange ging’s hin und her. Nach dem Zwischenstand von 5:5 drehte der TuS 08 so richtig auf. „Wir waren nervenstark und hatten das Glück des Tüchtigen“, resümierte Viktora. Punkte: Waschipki/Zeltsch, Waschipki, Gutschek (2), Lindner (2), Bas (2), Zeltsch.

Der TuS Xanten verpasste die große Chance, weiter mit den Rheinbergern vornweg zu marschieren. Beim TV Mehrhoog II kassierte der Zweite die erste Niederlage (5:9). „Der Gegner trat erstmals in dieser Saison komplett an. So war er schwer zu bezwingen“, sagte Kapitän Martin Artz. Dabei zeigten die Xantener gar keine so schlechte Leistung. Punkte: Rynders/Ftorek, Brandt, Ftorek, Chmill, Rynders.