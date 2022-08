Fußball : MSV zahlt Lehrgeld

Nihat Tepegöz vom MSV flankt vor Prince Kimbakidila von ETB. Foto: RP/Ralph-Derek Schröder

Düsseldorf Der MSV Düsseldorf als Aufsteiger in die Oberliga verliert auch sein zweites Heimspiel. Vor allem offensiv hakt es. Turu 80 punktet im Spiel bei Hamborn 07 dagegen dreifach und freut sich über einen gelungenen Saisonstart.

Hamborn 07 - Turu 80 1:2. Für Turus Torjäger Sahin Ayas gab es am Tag nach seinem 26. Geburtstag nachträglich noch drei Punkte als Geschenk. Auch ohne eigenen Treffer ihres gefährlichsten Stürmers setzten sich die Oberbilker beim Aufsteiger Hamborn 07 mit 2:1 durch. „Hoch verdient“, wie Francisco Carrasco nach der Partie befand. Allerdings hätte sich Turus Trainer etwas weniger Spannung an der Seitenlinie gewünscht. „Wir hatten genug Möglichkeiten, um frühzeitig Ruhe ins Spiel zu bringen. Stattdessen haben wir den Gegner mit einem unnötigen Gegentreffer noch einmal stark gemacht“, bemängelte der 47-Jährige. Ansonsten hatte Carrasco aber nicht viel am Spiel seiner Mannschaft auszusetzen. Die Gäste waren von Beginn an gewillt, die spielerisch schwache Vorstellung beim 1:1 gegen den FC Kray eine Woche zuvor vergessen zu machen. Dabei setzten sie die Maßgabe des Spaniers, die gegnerische Abwehr mit Pässen in die Schnittstellen unter Druck zu setzen, vorbildlich um. Schon nach elf Minuten machte Batuhan Özden mit seinem ersten Pflichtspiel-Tor im Turu-Dress das 1:0 (11.). Der früh für Oluremi Williams in die Partie gekommene Selcuk Yavuz veredelte einen weiteren Angriff zum 2:0 (40.).

Die Oberbilker wähnten sich mit diesem Zwei-Tore-Vorsprung gedanklich offenbar schon vorzeitig in der Halbzeitpause. Kaum anders ist es zu erklären, warum Hamborn Pascal Sport nach einem Eckball sträflich frei zum 1:2 verkürzen konnte (43.). „Da haben wir schlichtweg geträumt und die Zuordnung vermissen lassen“, ärgerte sich Carrasco.

Ernsthafte Konsequenzen sollte dieser Aussetzer in der Endabrechnung aber nicht mehr haben. Zwar blieben die Gastgeber vor allen Dingen bei ruhenden Bällen gefährlich. Doch mit dem ins Abwehrzentrum zurückgekehrten Kapitän Lukas Reitz und Johannes Kultscher-Vertreter Mario Zelic im Tor behielten die Oberbilker jederzeit die Lufthoheit. „Dass Lukas wieder mitwirken konnte hat uns Sicherheit gegeben, und auch Mario hat seine Sache sehr gut gemacht“, lobte Carrasco das Duo. Da machte es dann auch nichts, dass Sahin Ayas diesmal persönlich leer ausging. Der Stürmer, der an den ersten drei Spieltagen schon zweimal getroffen hatte, hätte sich zu gerne mit einem weiteren Treffer noch nachträglich zum Geburtstag beschenkt. Ayas hatte jedoch Pech bei einem Pfostentreffer.



MSV Düsseldorf - SW Essen 0:2. Für die Oberliga-Fußballer des MSV war es ein gebrauchter Tag. Die Mannschaft von Trainer Mohamed El Mimouni unterlag in einer emotionalen Partie – und blieb auch im zweiten Heimspiel ohne Punkte. Bereits nach einer Spielminute hatten die Düsseldorfer Glück, dass sie nicht schon früh in Rückstand gerieten. Essens Offensivspieler Bünyamin Sahin kam aus zentraler Position im Strafraum zum Schuss. Im letzten Moment wurde der Abschluss noch zur Ecke abgefälscht. Direkt im Gegenzug verpasste MSV-Stürmer Assani Lukimya die Führung auf der anderen Seite.

Danach beruhigte sich die Partie etwas. Bis zur 30. Minute: Die Gäste konterten über die rechte Seite. Noel Futkeu setzte Prince Kimbakidila schön in Szene. Der blieb vor dem Tor eiskalt und schob flach rechts zur Führung ein. Nur zwei Minuten später folgte der nächste Dämpfer für den MSV. Innenverteidiger Jaehyuk Lee verlor an der Seitenlinie die Nerven und grätschte seitlich in den Gegenspieler. Schiedsrichter Christian Szewczyk zückte die Rote Karte. „Ich weiß nicht, ob das Rot sein muss. Es war eine Fifty-Fifty-Entscheidung. Es war aber dumm vom Spieler, an der Außenlinie so hinzugehen“, kommentierte El Mimouni nach dem Spiel die Szene.

So mussten die Düsseldorfer fast 60 Minuten in Unterzahl auskommen. Defensiv gelang ihnen das auch über weite Strecken ganz gut. In der Offensive fand der MSV an diesem Nachmittag aber fast überhaupt nicht statt. Bis auf einen Lukimya-Kopfball in der ersten Halbzeit und ein paar kleinere Halbchancen im zweiten Durchgang blieben die Düsseldorfer in der Offensive viel zu ungefährlich. „Wir mussten 60 Minuten in Unterzahl spielen. Dann fehlt dir auch die Kraft“, sagte El Mimouni.