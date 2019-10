Handball : Ein gebrauchter Spieltag für den TuS Xanten

Xanten Die Landesliga-Frauen und Bezirksliga-Männer verloren.

Als Marko Erdmann drei Sekunden vor dem Ende das letzte Tor für den TuS Xanten warf, hatte sein Trainer Falko Gaede die Bezirksliga-Partie bei der HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg schon abgehakt. Die Chancenausbeute war zu schwach, als dass die Gäste etwas hätten mitnehmen können. So unterlagen die Domstädter mit 24:27 (10:12).

Für den Coach war’s ein Duell auf Augenhöhe. In der 35. Minute, als dem TuS mit dem 14:13 die Führung gelang, sah Gaede sein Team auf dem richtigen Weg. Doch er irrte sich. Ab der 42. Minute schlich sich im Abschluss wieder der Schlendrian ein. „So sind wir selber schuld, dass wir dieses Spiel verloren haben“, sagte der Xantener Trainer.

Tore: Gerißen (5), Kühl (5/5), F. Eichler (4), Sernetz, Ernst (je 3), Swoboda (2), N. Eichler, Erdmann. – Bei den Landesliga-Frauen des TuS steht auch nach dem vierten Spieltag die Null. Die Partie in heimischer Halle ging trotz einer fast vollen Bank deutlich mit 29:17 (15:7) an den TV Alderkerk III.

TuS-Trainer Gaede denkt nicht an den Aufstieg

Die Gastgeberinnen hielten in der Anfangshase mit. Allerdings gestattete die Abwehr dem gegnerischen Rückraum immer wieder einfache Tore in die Blockecke, und die eigenen Abschlüsse waren nicht variabel genug. Nach der Pause stimmten zunächst Einsatz und Moral, so dass sich der TVA nicht weiter absetzen konnte. Dann traten jedoch wieder mehr individuelle Abwehrschwächen auf. Trainer Harald Metsches erkannte dennoch einen Aufwärtstrend. Tore: Sturm (4), Dupont, Oenning (je 3), Lamers (3/1). Gäde (2), Sernetz, Winkels.