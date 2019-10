Triathlon : Ironman Thüs knackt die 10-Stunden-Marke

Xanten Drei Xantener Triathleten starteten in Barcelona. Niclas Kootstra war der Schnellste aus dem TuS-Trio.

Georg Thüs hatte es bereits mehrere Male probiert, über die Ironman-Distanz unter der magischen 10-Stunden-Marke zu finishen. In Barcelona war’s endlich soweit. Der Triathlet des TuS Xanten feierte seinen ganz persönlichen Erfolg, als er in 9:59:07 Stunden das Ziel erreichte. Glückwünsche nahm Thüs auch von seinen Vereinskollegen Niclas Kootstra und Ingo Schürmann entgegen, die ebenfalls in Barcelona am Start waren.