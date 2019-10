Karambol-Billard : GBX glänzt an heimischen Tischen

Xanten Die Dreiband-Mannschaft verteidigte mit zwei Siegen in der 2. Liga die Tabellenspitze der Nord-Gruppe.

Roger Liere bediente sich der Superlative, um die Ereignisse am Billard-Tisch zusammenzufassen. „Das war nicht nur eine grandiose Team-Leistung, sondern vielmehr eine unbeschreibliche Vereinsleistung“, sagte der Kapitän der Dreiband-Mannschaft des BC Xanten. Der Zweitligist bestätigte eindrucksvoll die Tabellenführung der Nord-Gruppe mit zwei Erfolgen an heimischen Tischen und liegt vier Punkte vor dem ersten Verfolger.

Der Doppel-Spieltag begann mit einem Sieg über GT Buer. Ein Gegner, der als Aufstiegsaspirant Nummer 1 gilt. Beide Teams traten in Topbesetzung an. Uwe Arndt dominierte seinen Rivalen Norbert Ohagen und spielte mit dem 40:18 in 37 Aufnahmen ein hervorragendes Match. Auch Jack van Peer, der auf Stefan Hetzel traf, kam gut rein. Doch sein Gegenüber ließ nicht locker. Der Xantener Neuzugang behielt aber einen kühlen Kopf und setzte sich in starken 31 Aufnahmen mit 40:35 durch.

In der zweiten Runde boten Roger Liere und Huub Wilkowski gegen die Galla-Brüder Markus sowie Stefan hochklassigen Billard-Sport. An beiden Tischen stand’s zwischentleich 29:29. Liere beendete seine Begegnung mit 40:35 in 31 Aufnahmen. Wilkowski musste zum Unentschieden noch drei Punkte im Nachstoß liefern – und der willensstarke Niederländer machte die Anhänger glücklich. So schlug der GBX den Meisterschaftsfavoriten mit 7:1. Tags darauf reiste der BC Fuhlenbrock als Tabellenzweiter an. Rudy Gerritsen forderte Thomas Kerl heraus. Und der Gegner war stärker.