Jugendfußball : Florian steuert Hattrick zum 7:0-Erfolg bei

Kreis Budbergs B-Junioren setzten sich in Repelen durch. Dem VfB Homberg gelangen auf dem Xantener Fürstenberg 26 Treffer.

Budberg bleibt in der B-Junioren-Leistungsklasse vorne, der GSV führt weiter die C-Jugend-Tabelle an. 26 Gegentreffer kassierten die Xantener Talente von den Gästen aus Homberg.

B-Jugend: SSV Lüttingen – Rumelner TV 0:7 (0:3). Für die Leistung in den ersten Minuten mochte Trainer Markus Hülsmann seinem Team keinen Vorwurf machen. Mit der Einstellung im weiteren Verlauf war er aber so gar nicht einverstanden: „Nach dem ersten Gegentor ging bei vielen Spielern die Kinnlade und das Spiel so den Bach runter.“ Für den RTV trafen Grischa Gervers (3) Bathuan Albay, Leon Blonski, Harun Özdemir und Luca Constanze