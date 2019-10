Basketball-Bezirksliga : Hussmann hält TuS 08 Rheinberg im Spiel

Rheinberg Der Spitzenreiter schlug die Sterkrade 69ers mit 67:49. Marius Wönnmann setzte im letzten Viertel viele Akzente.

Die Bezirksliga-Basketballer des TuS 08 Rheinberg haben mit dem zweiten Heimsieg die Tabellenführung verteidigt. So wurden die Sterkrade 69ers mit 67:49 (38:25) besiegt. Für das Team von Trainerin Anika Illbruck-Schuurmann setzt sich die Saison am 3. November fort.

Angeführt von Thomas Achtermeier gingen die Hausherren mit einem 18:9-Vorsprung ins zweite Viertel. Mitte dieses Durchgangs kam’s zu Unachtsamkeiten in der Defensive. So stockte auch das Offensiv-Spiel. „Die vielen Foul-Pfiffe brachten uns aus dem Tritt“, sagte die Trainerin. Dennoch ging der TuS 08 mit einer 38:25-Führung in die Kabine.