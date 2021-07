Fußball : SV Budberg souverän im Pokal-Achtelfinale

Viktoria Alpen (blau) konnte gegen den GSV Moers in der zweiten Pokal-Runde lange mithalten, unterlag am Ende aber knapp. Foto: Armin Fischer (arfi)

Niederrhein Im Fußball-Kreispokal geht es führt es den Bezirksligisten SVB am Sonntag erneut nach Rumeln. Viktoria Alpen und Viktoria Birten scheiden derweil gegen klassenhöhere Gegner aus.

Am Mittwochabend haben drei Zweitrunden-Partien des Moerser Fußball-Kreispokals der Saison 2020/2021 stattgefunden, alle mit Beteiligung von Teams aus der Region. So liefen die Spiele.

Alpen stand in der Defensive gut, bis Marius Krüger nach einem von Torhüter Patrick Dahm unterlaufenen Eckball per Kopf zum 2:1 für den Bezirksligisten aus Moers traf. Vier Minuten vor Abpfiff flog GSV-Spieler Adis Dedic wegen eines Schubsers noch mit Rot vom Platz, was aber gleichzeitig der Schlusspunkt war. „Es war kein Klassenunterschied zu sehen. Hinten raus hatten wir nicht mehr die großen Chancen und waren wir vielleicht etwas platt, aber ich bin insgesamt zufrieden mit dem Auftritt“, sagte Blaschkowitz.



SV Viktoria Birten – VfL Repelen 1:2 n.V. (1:0, 1:1). Lange Zeit sah es so aus, als könne der B-Ligist Viktoria Birten gegen den Bezirksligisten aus Repelen für eine Überraschung sorgen. Marc Balonier vollendete nach 33 Minuten einen sehenswerten Birtener Spielzug zum umjubelten 1:0. Repelen drückte danach aufs Gaspedal, während die Viktoria die Chance auf die Entscheidung verpasste.