Fußball : Fußballerinnen der Veener Borussia haben einen neuen Trainer

Alpen Der 39-jährige Thomas Koenen hat die Nachfolge von Sarah van Husen angetreten. Seine Ehefrau hatte aufmerksam Zeitung gelesen und vermittelte ihn an den Verein.

Seit einigen Wochen sind die Veener Fußballfrauen auch zurück im Mannschaftstraining. „Fußball soll wieder Spaß machen“, so das Motto von Koenen, der mit seiner Familie in Millingen wohnt. „Wäre das nichts für dich?“, habe seine Ehefrau Verena gefragt, als sie den Aufruf der Veenerinnen nach dem Rückzug von van Husen in der Zeitung gelesen hatte. Denn Thomas Koenen hat eine Vergangenheit im Frauenfußball. Er war als Mädchen- und Frauen-Obmann beim TSV Wachtendonk-Wankum tätig. Und Ehefrau Verena kennt sich in Veen sehr gut aus. Mehrere Jahre nahm sie an den Ferienfreizeiten des Vereins teil. So waren die Kontakte zu den Verantwortlichen schnell geknüpft.