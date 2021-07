Fußball-Bezirksligist bereitet sich in Thüringen vor : Tim Wilke ist mit dem Trainingslager des SV Budberg zufrieden

Rheinberg Der Trainer des Fußball-Bezirksligisten hat wichtige Erkenntnisse gewonnen. Seine Mannschaft verliert zwar ein Testspiel gegen den Verbandsligisten BW Bad Frankenhausen mit 0:2, dennoch habe sie einen „wichtigen Schritt nach vorne gemacht“.

Der Fußball-Bezirksligist SV Budberg hat von Freitag bis Sonntag wie schon im vergangenen Jahr ein Kurztrainingslager in Thüringen absolviert. Trainer Tim Wilke schaute sich seine Schützlinge genau an, auch um zu sehen, an welchen Stellen es noch hakt. Der Kontakt kam über Wilkes Bekannten Robin Krüger zustande. Neben fünf intensiven Einheiten stand am Samstag noch das Testspiel gegen den Verbandsligisten BW Bad Frankenhausen auf dem Programm, für den auch der ehemalige Profi und Torschütze des Jahres 2015, Carsten Kammlott, auflief. Die Budberger verloren die Partie mit 0:2 (0:2). Tim Wilke sprach trotz der ersten Niederlage in der Vorbereitung von einem erfolgreichen Test.