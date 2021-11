Fußball-Bezirksliga : Viktoria bleibt Spitzenduo auf den Fersen

Goch Der Tabellendritte aus Goch löst die Pflichtaufgabe gegen den TSV Weeze mit 3:0. Torjäger Levon Kurikciyan sorgt schnell für klare Verhältnisse.

Der Gastgeber erwischte einen Start nach Maß. Bereits nach sieben Minuten erzielte Levon Kurikciyan die Führung für die Viktoria. Und mit seinem mittlerweile bereits 14. Saisontreffer war es nach 14 Minuten erneut der Gocher Torjäger, der für die 2:0-Führung sorgte. „Wir haben in der ersten Viertelstunde viel zu hoch gestanden. Und das haben die schnellen Angreifer der Gocher auch direkt bestraft“, sagte Weezes Fußballobmann Martin van Hall, der mit dem Auftritt seiner Mannschaft in der Anfangsphase überhaupt nicht einverstanden war. Und auch in der Folge setzte die Mannschaft nicht das um, was sich van Hall erhofft und eigentlich erwartet hatte. Seine Spieler standen zu weit weg vom Gegner und ließen die Gocher kombinieren.

Einziges Manko auf Seiten der Gastgeber war zu diesem Zeitpunkt die mangelnde Chancenverwertung. „Wir haben gut gegen den Ball gearbeitet. Aber leider die Ballgewinne dann nicht so konsequent umgesetzt, wie ich es eigentlich von der Mannschaft erwarte“, erklärte Viktoria-Trainer Daniel Beine. Nach dem Seitenwechsel kam der TSV besser in die Partie und hielt zumindest kämpferisch mit. Doch die Gocher behielten die Kontrolle, ohne jedoch weitere hochkarätige Chancen zu erspielen. Der Vorletzte wurde in der Folgezeit zwar etwas mutiger, konnte jedoch in der Offensive nicht wirklich gefährlich werden. Erst in der Schlussminute gelang dem eingewechselten Niklas Zaß der Treffer zum 3:0-Endstand. „Wenn man unsere aktuelle Personalsituation betrachtet, bin ich am Ende mit dem Ergebnis und den drei Punkten zufrieden“, lautete Daniel Beines Fazit.