Segeln : SWCV-Segler reisen ohne Ambitionen zur DM

Xanten Joachim Setzepfandt und Pascal Hartmann starten in der Klasse Flying Dutchman auf dem Steinhuder Meer.

Mit der Nummer 34 ist „Jockel“ auf dem Meldungsbogen vermerkt. „Jockel“ ist das Boot von Joachim Setzepfandt und Pascal Hartmann, in dem sie vom 29. Juli bis 1. August an der Deutschen Meisterschaft in der Klasse Flying Dutchman (FD) auf dem Steinhuder Meer teilnehmen. Die beiden Segler vom Schifferverein- und Wassersportclub Vynen (SWCV) haben sich für die nationalen Titelkämpfe keine Platzierung als Ziel gesetzt. Die zwei Wassersportler sind vielmehr froh, überhaupt wieder zusammen in einer Jolle bei einer Regatta dabei zu sein. Letztmals hatte Vorschoter Handick mit Steuermann Setzepfandt vor der Corona-Pause im September 2019 um Ranglistenpunkte gesegelt.