Vorbereitung läuft auf Hochtouren : Borussia Veen setzt auf den Zusammenhalt in der Mannschaft

Trainer Christian Hauk ist zuversichtlich. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Alpen Der Fußball-Bezirksligist startet an diesem Samstag mit der Partie bei Fichte Lintfort in die Testspiel-Phase. „Die Basics stimmen schon“, sagt Coach Christian Hauk.

Am 22. August startet der Fußball-Bezirksligist Borussia Veen mit einem Heimspiel gegen den Uedemer SV in die Saison. Trainer Christian Hauk hofft dieses Mal, mit einem Sieg zu starten. Denn in der vergangenen – letztlich annullierten – Saison dauerte es bis zum 4. Spieltag, ehe die Borussia den ersten Erfolg feiern konnte. Aber das Team zeigte, dass es intakt ist und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden wurde niemand nervös und alle arbeiteten konzentriert weiter.

Was folgte waren vier Siege in Folge und Platz drei, ehe es zum Saisonabbruch kam. An diese Serie würde Hauk gerne anknüpfen, aber so, dass das Team keinen Druck gibt. „Wir möchten uns weiterentwickeln und gehen ganz entspannt in die neue Saison. Es gibt von oben keine Vorgabe, was den Tabellenplatz angeht“, so Hauk, der sich keine besondere Platzierung vornimmt, sondern lediglich sein Auge auf die stetige Entwicklung der Mannschaft legt.

Der 45-Jährige hofft auch, dass die Saison aufgrund der Corona-Pandemie zu Ende gespielt werden kann. Am Samstag, 24. Juli, um 15.30 Uhr startet die Borussia mit der Partie bei Fichte Lintfort in die Testspiel-Phase. Am 27. Juli um 19.30 Uhr folgt schon das Pokalspiel beim SV Millingen. Hauk möchte dann wieder sehen, dass seine Jungs die Konstanz in ihr Spiel bekommen und eine gute Balance zwischen Offensiv- und Defensivfußball findeen. „Die Basics stimmen. Wir müssen noch ein bis zwei Stellschrauben anziehen. Dass wir einen guten Teamgeist in der Truppe haben, haben die Jungs schon in der letzten Spielzeit bewiesen.“

Jan Büren, der in der Saison 2019/20 mit 18 Treffern Torschützenkönig wurde, kann jetzt wieder ohne Druck aufspielen und ist heiß darauf, seine Torquote weiter auszubauen. „Er hat sich in der letzten Saison zu viele Gedanken gemacht und seine Spielweise verändert“, sagt Hauk, der hinter seinem Torjäger steht und glaubt, dass er das Team auch in der kommenden Saison wieder häufig jubeln lässt. Unterstützung soll er im Laufe der Saison von Felix Terlinden bekommen. Der ehemalige Sonsbecker hat seit Anfang Juli nach seiner Knieverletzung wieder mit lockeren Laufeinheiten angefangen. „Nach gut anderthalb Jahren Pause bekommt Felix alle Zeit der Welt. Er soll sich keinen Druck machen und den Aufbau vernünftig angehen.“

Weiter zum Kader wird auch der 37-jährige Daniel Müller gehören. Der ehemalige Torjäger des TuS Xanten und SV Sonsbeck verschwendet noch keine Gedanken daran, die Schuhe an den Nagel zu hängen. Ihm gefällt die Kameradschaft. Ein Ziel von ihm ist sicherlich noch, mit seinem Cousin Felix Terlinden auf dem Platz zu stehen. Mit 31 Spielern ist Hauk in die Vorbereitung gestartet. Zum Saisonstart soll dieser aber auf 27 oder 28 Akteure reduziert werden.

Aus der A-Jugend sind Tom Conrad, Fynn Bertsch, Luca Thesing, Niklas Ingenerf und Joschua Engelke hochgerückt. Sie können sich nun für den Bezirksliga-Kader empfehlen. Christian Quernhorst kommt vom SV Sonsbeck II und soll das zentrale Mittelfeld verstärken. Simon Schmitz wird aufgrund eines Knorpelschadens im Knie noch mindestens in der Hinrunde ausfallen. Michael Keisers muss aufgrund seines Studiums kürzertreten und wird nicht mehr regelmäßig dabei sein können. Mittelfeldstratege Julian Meier fällt wegen gesundheitlichen Gründen auf ungewisse Zeit aus. Frederik Brammen (berufliche Gründe) und Martin Willemsen (möchte mehr Spielpraxis) haben sich entschieden, in Zukunft für die zweite Mannschaft in der B-Liga aufzulaufen.

Unterstützt wird Hauk weiter von seinen Co-Trainern Hendrik Betten und Lukas Höptner sowie Torwarttrainer Carsten Menczyk. „Ich habe ein tolles Trainerteam und kann mich auf alle drei verlassen. Wir ergänzen uns sehr gut. Ich bin auch froh, nach dem Abgang von Jan Schmitz mit Lukas einen tollen Ersatz gefunden zu haben. Wir haben eine vertrauensvolle Basis“, sagt Hauk.