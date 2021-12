Fußball-Kreis Kleve/Geldern : GSV Geldern sagt Hallen-Kreismeisterschaft ab

Kreis Kleve Die Titelkämpfe sollten im Januar mit einem neuen Konzept steigen. Doch Corona stoppt die Pläne. In Emmerich gibt’s auch keine Jugend-Stadtmeisterschaft.

Die meisten Veranstalter hatten bereits in den vergangenen Wochen diese Entscheidung getroffen. Nun folgte auch der GSV Geldern: Der Verein hat die Hallen-Kreismeisterschaft im Fußball wegen der Corona-Krise abgesagt. Der Budenzauber sollte eigentlich am 8. Januar in der Sporthalle am Bollwerk über die Bühne gehen.