Nur noch fünf Wochen Zeit : SV Vynen-Marienbaum droht ein Vakuum an der Vorstandsspitze

Xanten Noch gibt es keine Kandidaten für den scheidenden Vorsitzenden Herbert Geerißen. Der 70-Jährige wird auf der Hauptversammlung am 26. August nicht mehr antreten. Die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin verlief bislang erfolglos.

Geerißen bittet mit seinen Vorstandskollegen „an diesem Abend um reichhaltige Unterstützung der Vereinsmitglieder“. Denn es sind noch weitere wichtige Positionen neu zu besetzen. So hören ebenfalls Jürgen Kremser als erster stellvertretender Vorsitzender und Geschäftsführer Frank Göbbels auf. Geerißen, der sich auch aus gesundheitlichen Gründen zurückzieht, sagt: „Wir sind der Meinung, dass sich nun jüngere Mitglieder einbringen sollen. Mit neuen Ideen können sie den Verein weiterentwickeln. Wer mitbestimmen will, sollte auch Verantwortung übernehmen.“

Sollte sich am 26. August ein neuer Vorstand bilden, würde der einen „finanziell gesunden Verein übernehmen“, sagt der 70-Jährige. Corona habe den SV Vyma nicht so hart getroffen wie andere Sportvereine in der Umgebung. Die Zahl der Austritte hielte sich in Grenzen. 750 Mitglieder verteilen sich auf die Abteilungen Breitensport, Jugend- sowie Seniorenfußball.