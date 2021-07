Testspiele des Fußball-Bezirksligisten : TuS Xanten feiert zwei Siege

Xanten Der Fußball-Bezirksligist setzt sich im Testspiel gegen den TSV Wachtendonk-Wankum mit 3:0 durch. Am Sonntag folgt ein 5:0-Erfolg gegen den A-Ligisten SV Brünen.

Der Fußball-Bezirksligist TuS Xanten hat zwei Testspiele bestritten. Am Freitag gewann das Team mit 3:0 (2:0) gegen den Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum. Am Sonntag folgte ein 5:0 (3:0)-Erfolg beim A-Ligisten SV Brünen.

David Epp, Marvin Braun und Niklas Maas erzielten die Tore im Duell mit den Wachtendonkern. „Die Defensivaufteilung hat gestimmt. Wir haben die Konter brutal effektiv ausgespielt“, sagte Trainer Johannes Bothen. Beim A-Ligisten aus Hamminkeln trafen am Sonntag Thomas van de Loo (2), David Epp (2) und Marius Neinhuis.

Bothen erkannte im Vergleich zur vorigen Woche einen klaren Fortschritt. Sein Team habe das System bereits gut verinnerlicht. „Es greift schon vieles ordentlich ineinander“, so der Trainer, der vor allem in der Zentrale einen deutlich kompakteren Auftritt sah. Für den TuS geht es am kommenden Sonntag um 17 Uhr gegen den TuS Gahlen weiter.