Fußball-Niederrheinpokal : 1. FC Kleve erwischt ein schweres Los

Kreis Kleve Der Oberligist spielt beim Liga-Rivalen 1. FC Bocholt, Regionalligist SV Straelen beim 1. FC Monheim. Ein Kreis-Derby gibt es bei den Frauen: Alemannia Pfalzdorf empfängt den VfR Warbeyen.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat bei der Auslosung des Achtelfinales im Niederrheinpokal ein schweres Los erwischt. Die Mannschaft von Trainer Umut Akpinar muss in der Runde der letzten 16, die vom 1. bis 3. März ausgetragen werden soll, beim Ligarivalen 1. FC Bocholt antreten. Auch Regionalligist SV Straelen muss auswärts ran. Er spielt beim Oberligisten 1. FC Monheim . Ein Kreis-Derby gibt es im Viertelfinale des Nieder­rheinpokals der Frauen. Der Bezirksligist Alemannia Pfalzdorf empfängt den Regionalligisten VfR Warbeyen. Niederrheinligist Viktoria Winnekendonk muss beim Klassenrivalen SV Heißen Mülheim auflaufen. Die Partien der Frauen sollen am 9. März über die Bühne gehen.

Joachim Llambi , Jury-Mitglied der RTL-Show „Let’s Dance“, zog am Donnerstag in der Sportschule Wedau die Lose und wusste die Dinge gleich richtig einzuordnen, als er die Partie 1. FC Bocholt gegen den 1. FC Kleve aus dem Topf gefischt hatte. „Das ist ein sehr attraktives Spiel“, sagte er. Beide Teams standen sich im Niederrheinpokal zuletzt im Wettbewerb der Saison 2019/2020 gegenüber.

Der 1. FC Kleve machte damals in der Getec-Arena mit einem Erfolg im Elfmeterschießen, in dem Torhüter Ahmet Taner zum Pokalhelden wurde, weil er zwei Bocholter Schüsse abgewehrt hatte, den Einzug ins Endspiel perfekt. „Es ist schade, dass wir wieder auswärts antreten müssen. Der 1. FC Bocholt ist der Favorit in dieser Partie, aber wir rechnen uns natürlich Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale aus“, sagte der Klever Trainer Umut Akpinar.