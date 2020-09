Kommunalwahl : In Rheinberg und Xanten könnte es eine Stichwahl geben

Rheinberg/Xanten Am Sonntag ist Kommunalwahl. In den Wahllokalen herrscht Maskenpflicht. Wer wählen geht, sollte seinen Personalausweis, den Wahlschein und einen Kuli mitnehmen. Insgesamt haben die Wähler fünf Stimmen.

Es dürfte ein spannendes Wochenende werden: Am Sonntag entscheiden die Wähler in den Städten und Gemeinden, vom wem die weitere Entwicklung in ihren Kommunen bestimmt wird. In Alpen und Sonsbeck wird mit einer Wiederwahl der beiden Amtsinhaber gerechnet: Heiko Thomas Ahls und Heiko Schmidt (beide CDU).