Konzert von Ben Sands in Rheinberg : Irische Stimmung im Budberger Bürgerhaus

Budberg Als Beitrag zum Rheinberger Kulturfest präsentierte das Team des Bürgerhauses Budberg den irischen Musiker Ben Sands. Vor allem seine warme Stimme gefiel vielen der knapp 100 Zuhörer.

Mit seinem melodischen und sanften Gesang schuf der aus County Down im Norden Irlands stammende Sänger eine Atmosphäre, in der Künstler und Publikum nahezu eins wurden. In seiner Mischung von Balladen, klassischen irischen Folksongs und zudem Eigenkompositionen, zu denen er Gitarre, Mandoline und auch Tin Whistle spielte, konnte man die Liebe zu seiner Heimat deutlich spüren.

Ben Sands schaffte es, seine Gäste, auch die der englischen Sprache nicht mächtig waren, mit einfach formuliertem Englisch, mit seiner Mimik und seinem der jeweiligen Situation angepassten Timbre seiner Stimme durch das Konzert mitzunehmen. Behutsam regte er das Publikum zum Mitsummen und Singen an, übte humorvoll auch nicht so gängige Passagen seiner Lieder ein und versetzte so den ganzen Saal in Harmonie.